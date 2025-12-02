『ちょっとだけエスパー』大泉洋＆宮崎あおい、“横浜デート”オフショットに反響「めっちゃ素敵な二人」
大泉洋が主演を務め、宮崎あおいが共演するドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の公式インスタグラムが1日にオフショットを公開。大泉と宮崎のデートシーンからのアザーカットに、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】笑顔で大泉洋を見つめる宮崎あおい
ドラマ『ちょっとだけエスパー』は、野木亜紀子脚本で贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。主人公・文太に大泉、文太の謎多き妻・四季に宮崎あおい、文太のエスパー仲間・桜介にディーン・フジオカ、円寂に高畑淳子、半蔵に宇野祥平、そして文太らに接近する謎の大学生・市松に北村匠海と、錚々たる顔ぶれが共演する。
第7話の放送前日に公式アカウントが「ぶんちゃんと四季ちゃんの楽しかった横浜デート アザーカットをちょっとだけ」と投稿したのは、11月11日放送の第4話からのオフショット。写真には、デニムパンツにブルーのシャツというカジュアルな装いの大泉と、ノースリーブワンピースを着た宮崎の姿が収められている。
デートシーンを演じた大泉と宮崎の2ショットに、ファンからは「めっちゃ素敵な二人」「初々しくて可愛い」「アザーカットありがとうございます」などの声が集まっている。
引用：ドラマ『ちょっとだけエスパー』公式インスタグラム（@chottodake_esper）
※宮崎あおいの「崎」の字は正確には「たつさき」
