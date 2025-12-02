乃木坂46・梅澤美波、2nd写真集が2月3日発売決定 ファッションの聖地・イタリアを舞台に大人の色気や素の笑顔を濃縮
乃木坂46の3期生でキャプテンを務める梅澤美波の2nd写真集が、2026年2月3日に光文社より発売されることが決定した。ファッションの聖地・イタリアを舞台に、梅澤の“今”が詰まった1冊となる。
【写真】梅澤美波の魅力が詰まった先行カット（ほか2枚）
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る彼女の“今”を収めた本作。「1stが自分的に大満足の1冊になっていたので、2ndを出すことにプレッシャーもあった」と語る彼女は、今回の写真集への熱量もひとしお。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意見を交換しながら本作を作り上げた。
雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。
「ずっとヨーロッパに憧れがあり、ファッションといえば、という街に行ってみたかった」という梅澤が撮影地に選んだのは、イタリア。ミラノでは、現地の人たちも思わず目を奪われてしまうほどオシャレなファッションシュートを行い、買い物も楽しんだ。
「5つの村」を意味する世界遺産・チンクエテッレでは、ミラノとは打って変わってローカルな町の中でバカンスを満喫。ビーチでチル、ボートで町を周遊、坂道で食べ歩きなど、開放的な姿を見せてくれた。
そして芸術の街・フィレンツェでは、ドゥオーモやミケランジェロ広場、ポンテヴェッキオ橋など有名スポットを網羅。美術館のように綺麗な街並みの中に溶け込む“映え”な梅澤に注目だ。
自他ともに認める“晴れ女パワー”のおかげで、今回のイタリア旅は9割が清々しいほどの晴天。真っ青な空の下、太陽の光と水面の反射にきらりと輝く水着カットを、全4種類にわたり撮影した。ホテルのプールやチンクエテッレのビーチ＆ボートを舞台に、まるで梅ちゃんと一緒にバカンスを楽しんでいるような、開放感あふれる水着シーンをお楽しみに。
すらっと長い手足を生かした大胆なランジェリー姿も複数収録。「これは梅ちゃんにしか着こなせない！」と現場スタッフも太鼓判のボディスーツ姿や、寝起きを彷彿とさせるメロい表情など、大人の色香溢れる梅澤に目が離せない。
「あまりにロケが楽しくて、本当に素で笑っている顔が多いと思う」と本人も語るほど、リラックスムードで進行した今回のイタリア旅。ワインを飲んでほろ酔いになったり、あどけない表情ではしゃいでみたり、街歩きを心から楽しんでみたりと、ページをめくるたびにコロコロと変わる自然体の表情も見どころだ。きっと梅ちゃんとゼロ距離で旅をしているような気分になれるはず。
梅澤は写真集の発売決定について、「まさか2冊目の写真集を出せることになるとは思っていなかったので、とても嬉しいです。前作が大満足の1冊になっていたぶん2ndは正直プレッシャーもありましたが、今の私ならファーストの自分を超えられるのではないかと思い、とにかく作り込まずにありのままの私で挑みました。ロケ地をイタリアに決めたのは、元々ヨーロッパに憧れがあり、ファッションにまつわる国に行ってみたかったから。いつも撮影のときはキメがちでおすまし顔が多い私ですが、今回は自然体の笑顔ばかり。それだけこのイタリア旅が楽しくて、ずっと笑っていたんだな、と思ってもらえれば嬉しいです。今の私だからこそ見せられる素の表情を、ぜひお楽しみください」とコメントを寄せた。
乃木坂46・梅澤美波2nd写真集は、光文社より2026年2月3日発売。定価2800円（税込）。
【写真】梅澤美波の魅力が詰まった先行カット（ほか2枚）
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る彼女の“今”を収めた本作。「1stが自分的に大満足の1冊になっていたので、2ndを出すことにプレッシャーもあった」と語る彼女は、今回の写真集への熱量もひとしお。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意見を交換しながら本作を作り上げた。
「ずっとヨーロッパに憧れがあり、ファッションといえば、という街に行ってみたかった」という梅澤が撮影地に選んだのは、イタリア。ミラノでは、現地の人たちも思わず目を奪われてしまうほどオシャレなファッションシュートを行い、買い物も楽しんだ。
「5つの村」を意味する世界遺産・チンクエテッレでは、ミラノとは打って変わってローカルな町の中でバカンスを満喫。ビーチでチル、ボートで町を周遊、坂道で食べ歩きなど、開放的な姿を見せてくれた。
そして芸術の街・フィレンツェでは、ドゥオーモやミケランジェロ広場、ポンテヴェッキオ橋など有名スポットを網羅。美術館のように綺麗な街並みの中に溶け込む“映え”な梅澤に注目だ。
自他ともに認める“晴れ女パワー”のおかげで、今回のイタリア旅は9割が清々しいほどの晴天。真っ青な空の下、太陽の光と水面の反射にきらりと輝く水着カットを、全4種類にわたり撮影した。ホテルのプールやチンクエテッレのビーチ＆ボートを舞台に、まるで梅ちゃんと一緒にバカンスを楽しんでいるような、開放感あふれる水着シーンをお楽しみに。
すらっと長い手足を生かした大胆なランジェリー姿も複数収録。「これは梅ちゃんにしか着こなせない！」と現場スタッフも太鼓判のボディスーツ姿や、寝起きを彷彿とさせるメロい表情など、大人の色香溢れる梅澤に目が離せない。
「あまりにロケが楽しくて、本当に素で笑っている顔が多いと思う」と本人も語るほど、リラックスムードで進行した今回のイタリア旅。ワインを飲んでほろ酔いになったり、あどけない表情ではしゃいでみたり、街歩きを心から楽しんでみたりと、ページをめくるたびにコロコロと変わる自然体の表情も見どころだ。きっと梅ちゃんとゼロ距離で旅をしているような気分になれるはず。
梅澤は写真集の発売決定について、「まさか2冊目の写真集を出せることになるとは思っていなかったので、とても嬉しいです。前作が大満足の1冊になっていたぶん2ndは正直プレッシャーもありましたが、今の私ならファーストの自分を超えられるのではないかと思い、とにかく作り込まずにありのままの私で挑みました。ロケ地をイタリアに決めたのは、元々ヨーロッパに憧れがあり、ファッションにまつわる国に行ってみたかったから。いつも撮影のときはキメがちでおすまし顔が多い私ですが、今回は自然体の笑顔ばかり。それだけこのイタリア旅が楽しくて、ずっと笑っていたんだな、と思ってもらえれば嬉しいです。今の私だからこそ見せられる素の表情を、ぜひお楽しみください」とコメントを寄せた。
乃木坂46・梅澤美波2nd写真集は、光文社より2026年2月3日発売。定価2800円（税込）。