阿部寛、「メンズノンノ」に36年ぶりカムバック 鈴鹿央士との２ショットでカバーを飾る
阿部寛が、12月9日発売のファッション雑誌「MEN’S NON‐NO（メンズノンノ）」（集英社）1・2月合併号の表紙に、鈴鹿央士と2ショットで登場。阿部は1986年6月号の創刊号から43号連続でメンズノンノのカバーを飾っており、今回約36年ぶりのカムバックを果たした。増刊＜SPECIAL EDITION＞のカバーは、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』のキービジュアルとなっている。
【写真】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』のキービジュアルが表紙のSPECIAL EDITION
創刊40周年スタート号となる、2026年1・2月合併号は、プレミアムカバーによる通常版と増刊で刊行。通常版の表紙を飾るのは、俳優として最前線で活躍中の阿部寛と、メンズノンノモデル・俳優の鈴鹿央士。阿部は1986年6月号の創刊号から43号連続でメンズノンノのカバーを飾るという歴史的偉業を達成しており、今回のメンズノンノ本誌での登場は何と約36年ぶり。まさに「レジェンドの帰還」と称するに相応しいスペシャルカバーとなった。
通常版のカバービジュアルのコンセプトは、「最新の阿部寛を、最新の＜モード＞で撮影する」。阿部がイタリア・ミラノが拠点のラグジュアリーブランド、ジルサンダーの衣装を軽やかに着こなしている。「阿部寛 モードはスクリーンを超えて」とタイトルに銘打ったカバーストーリーページでも、エルメスやプラダなど、国内外のトップブランドのファッションに身を包んだ。
さらにカバーストーリーページ内では、メンズノンノ創刊時のエピソードや、現在の俳優活動についてたっぷり語った独占インタビューのほか、創刊号から43号連続でカバーモデルを務めたメンズノンノ全表紙を掲載。なお、カバーストーリーページ内でも、ドラマ『ドラゴン桜』（TBS系）以来の共演、そしてメンズノンノ誌上では初共演となる、メンズノンノモデル・俳優の鈴鹿央士とのツーショットを掲載。撮影合間や休憩時間にはふたりがドラマ撮影時の思い出話に花を咲かせるなど、和気あいあいとしたムードで撮影が行わた。
阿部は「当然、今の読者層とはまったく年齢が違うし、（最初は）自分がどういうふうに表紙に登場すればいいのか、正直イメージが湧きませんでした。僕が『メンズノンノ』にモデルとして出ていたのはもう35年以上前で、今の号と見比べると『ああ、いろいろ変わったな』と感じます。だからこそ、初心を思い出して新鮮な気持ちで臨みました。初期の思い出って、すごく鮮明に覚えています。今日の撮影中も『当時はこうだったな』と思い出して楽しかったですよ」と感想をコメント。
増刊＜SPECIAL EDITION＞のカバーは、今年一年を通して、大いに全世界を沸かせたアニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』のキービジュアル。ともに、メンズノンノ創刊40周年を迎えるにあたり、＜時を超えて、想いを繋ぐ＞という編集部のメッセージを込めたメモリアルカバーとなっている。
また、通常版・増刊共通の特別付録として、アニメ「鬼滅の刃」2026年卓上カレンダーと、別冊付録＜タブロイド判＞「号外！『鬼滅の刃』」特集が付く。
卓上カレンダーは、人気占術家の水晶玉子が監修する、メンズノンノウェブ内の人気占いコンテンツ「水晶玉子の『鬼滅の刃』占い」と連動。自分の「鬼滅の刃」キャラタイプと、そのタイプに基づいた 2026年の好調期がわかる仕掛けになっている。
「号外！『鬼滅の刃』」特集では、声優の花江夏樹（竈門炭治郎役）、下野絃（我妻善逸役）、松岡禎丞（嘴平伊之助役）のここでしか見られない特別鼎談が実現。それぞれのキャラクターに寄せる想いから、本作にて新しく芽生えた意識、劇場版公開後の意外な反響まで、愛情たっぷりに語っている。さらに、早見沙織（胡蝶しのぶ役）、石田彰（猗窩座役）の単独インタビューも掲載。
そのほか、メンズノンノモデルによる推しキャラクターの概念メイクアップ企画、「鬼滅の刃」呼吸別フレグランス図鑑など、メンズノンノならではの独自企画も実施。これまでにない「鬼滅の刃」ワールドを楽しめる内容となっている。
また、＜メンズノンノ創刊40周年スタート号＞として位置付けている1・2月合併号では、メンズノンノの顔である専属モデルにフィーチャー。メンズノンノモデル・豊田裕大による新連載「toyomeki 豊田裕大、ときめきの在処。」がスタートするほか、24人ものメンズノンノモデルが総登場。ファッションから美容、食、カルチャーまで、それぞれの名前を立てた特集が多数掲載されている。
「MEN’S NON‐NO」2026年1・2月合併号は集英社より12月9日発売。通常版と増刊＜SPECIAL EDITION＞ともに1130円（税込）。
創刊40周年スタート号となる、2026年1・2月合併号は、プレミアムカバーによる通常版と増刊で刊行。通常版の表紙を飾るのは、俳優として最前線で活躍中の阿部寛と、メンズノンノモデル・俳優の鈴鹿央士。阿部は1986年6月号の創刊号から43号連続でメンズノンノのカバーを飾るという歴史的偉業を達成しており、今回のメンズノンノ本誌での登場は何と約36年ぶり。まさに「レジェンドの帰還」と称するに相応しいスペシャルカバーとなった。
通常版のカバービジュアルのコンセプトは、「最新の阿部寛を、最新の＜モード＞で撮影する」。阿部がイタリア・ミラノが拠点のラグジュアリーブランド、ジルサンダーの衣装を軽やかに着こなしている。「阿部寛 モードはスクリーンを超えて」とタイトルに銘打ったカバーストーリーページでも、エルメスやプラダなど、国内外のトップブランドのファッションに身を包んだ。
さらにカバーストーリーページ内では、メンズノンノ創刊時のエピソードや、現在の俳優活動についてたっぷり語った独占インタビューのほか、創刊号から43号連続でカバーモデルを務めたメンズノンノ全表紙を掲載。なお、カバーストーリーページ内でも、ドラマ『ドラゴン桜』（TBS系）以来の共演、そしてメンズノンノ誌上では初共演となる、メンズノンノモデル・俳優の鈴鹿央士とのツーショットを掲載。撮影合間や休憩時間にはふたりがドラマ撮影時の思い出話に花を咲かせるなど、和気あいあいとしたムードで撮影が行わた。
阿部は「当然、今の読者層とはまったく年齢が違うし、（最初は）自分がどういうふうに表紙に登場すればいいのか、正直イメージが湧きませんでした。僕が『メンズノンノ』にモデルとして出ていたのはもう35年以上前で、今の号と見比べると『ああ、いろいろ変わったな』と感じます。だからこそ、初心を思い出して新鮮な気持ちで臨みました。初期の思い出って、すごく鮮明に覚えています。今日の撮影中も『当時はこうだったな』と思い出して楽しかったですよ」と感想をコメント。
増刊＜SPECIAL EDITION＞のカバーは、今年一年を通して、大いに全世界を沸かせたアニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』のキービジュアル。ともに、メンズノンノ創刊40周年を迎えるにあたり、＜時を超えて、想いを繋ぐ＞という編集部のメッセージを込めたメモリアルカバーとなっている。
また、通常版・増刊共通の特別付録として、アニメ「鬼滅の刃」2026年卓上カレンダーと、別冊付録＜タブロイド判＞「号外！『鬼滅の刃』」特集が付く。
卓上カレンダーは、人気占術家の水晶玉子が監修する、メンズノンノウェブ内の人気占いコンテンツ「水晶玉子の『鬼滅の刃』占い」と連動。自分の「鬼滅の刃」キャラタイプと、そのタイプに基づいた 2026年の好調期がわかる仕掛けになっている。
「号外！『鬼滅の刃』」特集では、声優の花江夏樹（竈門炭治郎役）、下野絃（我妻善逸役）、松岡禎丞（嘴平伊之助役）のここでしか見られない特別鼎談が実現。それぞれのキャラクターに寄せる想いから、本作にて新しく芽生えた意識、劇場版公開後の意外な反響まで、愛情たっぷりに語っている。さらに、早見沙織（胡蝶しのぶ役）、石田彰（猗窩座役）の単独インタビューも掲載。
そのほか、メンズノンノモデルによる推しキャラクターの概念メイクアップ企画、「鬼滅の刃」呼吸別フレグランス図鑑など、メンズノンノならではの独自企画も実施。これまでにない「鬼滅の刃」ワールドを楽しめる内容となっている。
また、＜メンズノンノ創刊40周年スタート号＞として位置付けている1・2月合併号では、メンズノンノの顔である専属モデルにフィーチャー。メンズノンノモデル・豊田裕大による新連載「toyomeki 豊田裕大、ときめきの在処。」がスタートするほか、24人ものメンズノンノモデルが総登場。ファッションから美容、食、カルチャーまで、それぞれの名前を立てた特集が多数掲載されている。
「MEN’S NON‐NO」2026年1・2月合併号は集英社より12月9日発売。通常版と増刊＜SPECIAL EDITION＞ともに1130円（税込）。