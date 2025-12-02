新井恵理那「どうしたらいいの!?とパニックに」、まさかの初体験を報告
フリーアナウンサーの新井恵理那が2日にインスタグラムを更新。初めての“ギックリ腰”を報告した。
【写真】新井恵理那、腰のレントゲン写真
新井が「はじめて、所謂ぎっくり腰になりました」と投稿したのは自身のレントゲン写真。投稿の中で新井は「ソファに座る長男に『どれにする？』と絵本を差し出した瞬間、ピキ！っときまして、『これか』と思いましたね 動けなくなる感じ…」と振り返りつつ「どうしたらいいの⁉︎とパニックになりましたが、腰痛に詳しい友人がいろいろ教えてくれました 笑」とコメントしている。
「寒いですし、みなさんお気をつけて…！」と呼びかけて投稿を締めくくると、ファンからは「お大事になさってください」「寒い時は、特にご注意を！」「なんで、こんな時に〜！の時になるのがぎっくり腰」などの声が寄せられている。
■新井恵理那（あらい えりな）
1989年12月22日生まれ。神奈川県出身。セント・フォース所属。大学卒業後、フリーアナウンサーとして『Oha！4 NEWS LIVE』（日本テレビ系）、『新・情報7DAYS ニュースキャスター』（TBS系）、『グッド！モーニング』（テレビ朝日）などの番組に出演。プライベートでは2023年4月に一般男性との結婚を報告。同年10月に第1子出産、2025年4月には第2子の出産を報告している。
引用：「新井恵理那」インスタグラム（＠elina_arai）
