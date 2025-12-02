ジョニー・デップの愛娘リリー＝ローズ・デップ、新作で別人のような姿に
ジョニー・デップの愛娘リリー＝ローズ・デップが、『ノスフェラトゥ』のロバート・エガース監督と2度目のタッグとなる新作で、別人のような姿を披露するようだ。
【写真】父から譲り受けた魅力「リリー＝ローズ・デップ」フォトギャラリー
Peopleによると、イギリスでエガース監督の新作『Werwulf（原題）』の撮影を行うリリーの姿がキャッチされたそう。掲載された写真のリリーは、ぶ厚いウール地の中世風の衣装を身に付け、口元を特殊メイクで歪ませており、血色を感じさせない顔色も相まって、まるで別人のようだ。
The Hollywood Reporterによれば、狼男を題材にしたエガース監督の新作は、13世紀のイングランドが舞台。『ノースマン 導かれし復讐者』でタッグを組んだショーンと共同で、エガース監督が脚本を手掛ける。ストーリーについて詳しいことは分かっていないが、「時代設定に忠実にセリフが書かれており、古英語になじみのない人向けに、現代訳と注釈が添えられる」そうだ。
2026年12月25日の劇場公開を予定しており、リリーのほか、『ノスフェラトゥ』に出演したアーロン・テイラー＝ジョンソンとウィレム・デフォー、ラルフ・アイネソン、サイモン・マクバーニーらが再び出演するといい、撮影現場では、同じく中世風の衣装を身に付けたアーロンとウィレムの姿も目撃されている。
