相川七瀬、同世代人気歌手と初めて対話「関西人同士で盛り上がりました」
歌手の相川七瀬が2日にインスタグラムを更新。同世代の人気女性歌手との2ショットを披露した。
【写真】相川七瀬、90年代ミリオンヒット歌手と10数年ぶりに再会！ 直撃世代が歓喜
相川が投稿したのは『my sweet darlin’』などの楽曲で知られる歌手の矢井田瞳との2ショット。写真には、笑顔でピースサインをカメラに見せる相川と矢井田の姿が収められている。
今年デビュー30周年を迎えた相川は週刊誌「FLASH」（光文社）で30周年企画の対談コーナーを連載中。現在発売中の最新号には、矢井田との対談が掲載されている。投稿の中で相川は「ヤイコちゃんも今年は周年!!デビュー25周年おめでとう」と祝福しつつ「こうやってちゃんと、お話しするのは初めてで、関西人同士で盛り上がりました」とファンに報告している。
■相川七瀬（あいかわ ななせ）
1975年2月16日生まれ。大阪府出身。1995年11月、シングル『夢見る少女じゃいられない』でデビュー。以降『BREAK OUT！』『恋心』『トラブルメイカー』などのヒット曲を次々とリリースする。2001年2月に一般男性と結婚。同年9月に第1子を出産すると、2007年9月に第2子、2012年9月に第3子を出産している。
引用：「相川七瀬」インスタグラム（@nanasecat）
【写真】相川七瀬、90年代ミリオンヒット歌手と10数年ぶりに再会！ 直撃世代が歓喜
相川が投稿したのは『my sweet darlin’』などの楽曲で知られる歌手の矢井田瞳との2ショット。写真には、笑顔でピースサインをカメラに見せる相川と矢井田の姿が収められている。
今年デビュー30周年を迎えた相川は週刊誌「FLASH」（光文社）で30周年企画の対談コーナーを連載中。現在発売中の最新号には、矢井田との対談が掲載されている。投稿の中で相川は「ヤイコちゃんも今年は周年!!デビュー25周年おめでとう」と祝福しつつ「こうやってちゃんと、お話しするのは初めてで、関西人同士で盛り上がりました」とファンに報告している。
1975年2月16日生まれ。大阪府出身。1995年11月、シングル『夢見る少女じゃいられない』でデビュー。以降『BREAK OUT！』『恋心』『トラブルメイカー』などのヒット曲を次々とリリースする。2001年2月に一般男性と結婚。同年9月に第1子を出産すると、2007年9月に第2子、2012年9月に第3子を出産している。
引用：「相川七瀬」インスタグラム（@nanasecat）