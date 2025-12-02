【映画ランキング】Mrs. GREEN APPLEドキュメンタリー1位発進！ 同時公開のライブ映像も動員3位＆興収はトップ！
11月28〜30日の全国映画動員ランキングが1日、興行通信社より発表され、Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を記念して2作同時公開された内のドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM−THE ORIGIN−』が、初週金土日動員16万2200人、興収2億5100万円をあげ、初登場1位に輝いた。
2位は、阪神タイガースに入団したものの、脳腫瘍を発症し、28歳の若さで死去した横田慎太郎選手の軌跡を描いた『栄光のバックホーム』が、初週金土日動員16万人、興収2億2600万円をあげ初登場。
3位は、Mrs. GREEN APPLE史上最大規模のライブを、稲垣哲朗監督が新たな映像で再構築した『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE−FJORD−ON SCREEN』が、初週金土日動員14万8500人、興収4億9100万円をあげ初登場。興収では『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM−THE ORIGIN−』を倍近く上回りダントツトップ。ライブ映像ということで、観客がより高音質の劇場に足を運んだことがうかがえる。
先週首位発進だった『TOKYOタクシー』は、週末金土日動員12万5100人、興収1億6800万円で4位に。累計では動員58万人、興収7億円を突破した。
5位は、『ミッドナイトスワン』の内田英治監督が北川景子を主演に迎えて子供たちのために犯罪に手を染める母親の姿を描いた『ナイトフラワー』が初登場した。
令和仮面ライダーシリーズの6作目のその後を描いたVシネマ『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』（東映ビデオ）は惜しくも11位発進となった。
11月28〜30日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM−THE ORIGIN−』
第2位：『栄光のバックホーム』
第3位：『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE−FJORD−ON SCREEN』
第4位：『TOKYOタクシー』
第5位：『ナイトフラワー』
第6位：『爆弾』
第7位：『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』
第8位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
第9位：『国宝』
第10位：『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』
