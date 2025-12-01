英国ミステリー『警視グレイス』シーズン5、独占日本初放送

人気の英国ミステリー『警視グレイス』シーズン5が、2026年1月25日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送。

グレイスと息子の関係は？

ピーター・ジェイムズの世界的ベストセラー小説を映像化した正統派ミステリー『警視グレイス』は、2021年に放送が始まると、14シーズン続いた『ヴェラ〜信念の女警部〜』完結後の英ITVを支える看板番組の一つに成長。『ウェールズ連続少女殺人事件〜30年目の真実』や『ロンドン警視庁コリン・サットンの事件簿』の脚本家として知られ、英国アカデミー賞（BAFTA賞）候補になったエド・ホイットモアが脚本に参加している点も注目だ。

警視グレイスが、イギリス有数の海浜リゾート地ブライトンで発生する事件を、相棒ブランソンとともに解決していく本作。本国イギリスで今年4月に放送されたシーズン5は、大きな転換期を迎える。前シーズンの終わり、グレイスの心のしこりとなっていた妻サンディの謎がついに解明された。グレイスとサンディの間にブルーノという息子の存在が明らかとなる中、グレイスとブルーノの関係はどうなっていくのか？ シーズン5の視聴者数は、前シーズンと比べて82％増となった話題作だ。

サセックス州の海岸に、ドラム缶に入れられた身元不明の男性の遺体が漂着する。遺体からは漂白剤が検出され、被害者の正体は謎に包まれる。時を同じくして、ブライトンのフットボール・スタジアムに「最終ホイッスルまでに200万ポンドを支払わなければ爆発物を起動させる」という匿名電話がかかる。多くの命が危機に瀕する中、グレイス警視は非番を返上してチームとともにスタジアムへ急行。一方、特別観覧席では、裕福な株主キップが脅迫電話を知り、言い争って席を飛び出した息子フランクと連絡が取れないことにパニックに陥る。グレイスは、個人的なリスクを冒しながら無数の命を救うため時間との戦いを展開。捜索が続く中、スタジアムの外で見つかった不気味なCCTV映像から、グレイスはキップの家族が狙われていると推測する。そして、海岸の遺体から爆弾製造に使われる化学物質が検出されたことで、すべての事件は組織犯罪に繋がっていることが判明。罪なき命を救うため、グレイスは残酷な腐敗の暗部へと足を踏み入れていく。

『警視グレイス』シーズン5（全4話）は、2026年1月25日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて一挙放送。それに先駆けて、1月24日（土）16：00からシーズン3〜4も放送される。

