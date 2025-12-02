『ズートピア２』公開へ向け“日本全国ズートピア化計画”本格始動 企業・自治体との大胆パロディ展開
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』の日本公開（12月5日）を前に、全国規模のプロモーション企画“日本全国ズートピア化計画”が本格的に始動した。
【動画】『ズートピア２』インターナショナル版予告
前作『ズートピア』（2016年）でも、実在の企業やブランドを“ズートピア化”したパロディ表現が大きな話題を呼んだが、今回も作品内外でユーモアあふれるコラボレーションが展開される。
はじまりは、先月18日に都内で開催された「日本ズートピア化計画宣言イベント」。25日には、東京・増上寺が“ズートピア”を象徴するグリーンにライトアップされ、一夜限りの“ZOOJOJI”に変貌。28日からは、静岡県が来年1月末まで“しズ〜おか県”として地域ぐるみの企画を展開するなど、日本各地が次々に“ズートピア化”し始めた。
そして、日本に実際にありそうな“あるある広告”をズートピア化したパロディ広告と、日本を代表する全8の企業・ブランドがズートピア化したパロディ広告が解禁。
日本版本ポスターにも登場したJCB（ジェーシービー）は“ZTP”に、NewDaysは“NewDayzoo”へと変身。さらに、ズートピア化したAEON MALL（ZEON MALL）やロフトで買い物を楽しむジュディとニックのパロディ広告ビジュアル、タクシーアプリ『GO』が『ZOO』になった広告も披露された。
また、UNIQLO（ユニクロ）がZUNIQLO、TOHOシネマズがZOOHOシネマズ、SHIBUYA TSUTAYAがSHIBUYA ZOOTAYAと“ズートピア化”し、その前でセルフィー撮影をするジュディとニックのキュートなビジュアルも登場。
こうしたパロディ広告の掲出に合わせ、渋谷の街を同作の世界観で彩る“渋谷ズートピア化計画”も始動。街中で多彩な広告を目にすることができ、まるでズートピアの世界に入り込んだような体験が楽しめるという。
さらに、 “もしもズートピアの世界に「Yahoo! JAPAN」があったら？”をコンセプトに、架空のポータルサイト“ヤズー JAPAN”が期間限定オープン。“ヤズー JAPAN”では、「ナマケモノ職員、時速180kmで検挙」「“メガ・キャロット・ラテ”に行列」などと、動物たちが暮らすズートピアで今、まさに起こっているかもしれない事件を紹介する架空のニュース記事から、ニックネーム・生年月日を入れるだけで楽しめる動物占い、「冬眠中の恋人への誕生日プレゼント、どうすれば?」「湿地帯から引っ越したら肌が乾燥してカピカピです...」と動物たちのかわいらしい悩みが詰まった架空の知恵袋、架空のタイアップ記事まで、細部にわたりズートピアの世界観が至るところに散りばめられている。まるで自分自身がズートピアの住人になったかような気分で楽しめる。
■渋谷のズートピア化スポット
●SHIBUYA TSUTAYA （11月28日〜12月16日）: ズートピア2 POP-UP EVENTの開催、パロディ広告ビジュアルの掲出
●渋谷センター街ヒットビジョン（12月1日〜12月7日）：ユニクロ、TOHOシネマズ、SHIBUYA TSUTAYAのパロディビジュアルの放映
●MAGNET by SHIBUYA109 ビッグボード（12月1日〜12月14日）:TOHOシネマズパロディビジュアルの掲出
●シティスケープ 東京都内バス停サイネージ76面（12月1日〜12月14日）：AEON MALL、『GO』（※12月5日〜）、JCB（ジェーシービー）、NewDays、ロフト、ユニクロのパロディビジュアル掲出
●渋谷センター街フラッグ＆BGM（12月3日〜12月16日）：“あるある広告”パロディビジュアルや、JCB（ジェーシービー）、NewDaysのパロディビジュアル掲出。日本版声優の上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこの特別ナレーションBGMの放送
●TOHOシネマズ 渋谷（11月28日〜12月21日）：壁面にジュディ＆ニック＆ゲイリーのポスター掲出、館内にはZOOHOシネマズ特別装飾が登場
●渋谷ロフト（11月21日〜12月25日）：『ズートピア２』公開記念「Disney ZOOTOPIA Precious Time by LOFT」開催し、ロフト限定雑貨コレクション全43種類を展開（※数量限定）
●ユニクロ 渋谷道玄坂店（11月28日〜）：『ズートピア』『ズートピア2』のユニークな仲間たちが描かれたコレクションが登場
【動画】『ズートピア２』インターナショナル版予告
前作『ズートピア』（2016年）でも、実在の企業やブランドを“ズートピア化”したパロディ表現が大きな話題を呼んだが、今回も作品内外でユーモアあふれるコラボレーションが展開される。
はじまりは、先月18日に都内で開催された「日本ズートピア化計画宣言イベント」。25日には、東京・増上寺が“ズートピア”を象徴するグリーンにライトアップされ、一夜限りの“ZOOJOJI”に変貌。28日からは、静岡県が来年1月末まで“しズ〜おか県”として地域ぐるみの企画を展開するなど、日本各地が次々に“ズートピア化”し始めた。
日本版本ポスターにも登場したJCB（ジェーシービー）は“ZTP”に、NewDaysは“NewDayzoo”へと変身。さらに、ズートピア化したAEON MALL（ZEON MALL）やロフトで買い物を楽しむジュディとニックのパロディ広告ビジュアル、タクシーアプリ『GO』が『ZOO』になった広告も披露された。
また、UNIQLO（ユニクロ）がZUNIQLO、TOHOシネマズがZOOHOシネマズ、SHIBUYA TSUTAYAがSHIBUYA ZOOTAYAと“ズートピア化”し、その前でセルフィー撮影をするジュディとニックのキュートなビジュアルも登場。
こうしたパロディ広告の掲出に合わせ、渋谷の街を同作の世界観で彩る“渋谷ズートピア化計画”も始動。街中で多彩な広告を目にすることができ、まるでズートピアの世界に入り込んだような体験が楽しめるという。
さらに、 “もしもズートピアの世界に「Yahoo! JAPAN」があったら？”をコンセプトに、架空のポータルサイト“ヤズー JAPAN”が期間限定オープン。“ヤズー JAPAN”では、「ナマケモノ職員、時速180kmで検挙」「“メガ・キャロット・ラテ”に行列」などと、動物たちが暮らすズートピアで今、まさに起こっているかもしれない事件を紹介する架空のニュース記事から、ニックネーム・生年月日を入れるだけで楽しめる動物占い、「冬眠中の恋人への誕生日プレゼント、どうすれば?」「湿地帯から引っ越したら肌が乾燥してカピカピです...」と動物たちのかわいらしい悩みが詰まった架空の知恵袋、架空のタイアップ記事まで、細部にわたりズートピアの世界観が至るところに散りばめられている。まるで自分自身がズートピアの住人になったかような気分で楽しめる。
■渋谷のズートピア化スポット
●SHIBUYA TSUTAYA （11月28日〜12月16日）: ズートピア2 POP-UP EVENTの開催、パロディ広告ビジュアルの掲出
●渋谷センター街ヒットビジョン（12月1日〜12月7日）：ユニクロ、TOHOシネマズ、SHIBUYA TSUTAYAのパロディビジュアルの放映
●MAGNET by SHIBUYA109 ビッグボード（12月1日〜12月14日）:TOHOシネマズパロディビジュアルの掲出
●シティスケープ 東京都内バス停サイネージ76面（12月1日〜12月14日）：AEON MALL、『GO』（※12月5日〜）、JCB（ジェーシービー）、NewDays、ロフト、ユニクロのパロディビジュアル掲出
●渋谷センター街フラッグ＆BGM（12月3日〜12月16日）：“あるある広告”パロディビジュアルや、JCB（ジェーシービー）、NewDaysのパロディビジュアル掲出。日本版声優の上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこの特別ナレーションBGMの放送
●TOHOシネマズ 渋谷（11月28日〜12月21日）：壁面にジュディ＆ニック＆ゲイリーのポスター掲出、館内にはZOOHOシネマズ特別装飾が登場
●渋谷ロフト（11月21日〜12月25日）：『ズートピア２』公開記念「Disney ZOOTOPIA Precious Time by LOFT」開催し、ロフト限定雑貨コレクション全43種類を展開（※数量限定）
●ユニクロ 渋谷道玄坂店（11月28日〜）：『ズートピア』『ズートピア2』のユニークな仲間たちが描かれたコレクションが登場