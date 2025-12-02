『ズートピア２』世界歴代No.1のアニメーション・オープニング達成 全米絶賛、日本公開へ弾み
動物たちが人間のように暮らす楽園〈ズートピア〉を舞台にしたディズニー・アニメーション映画シリーズ最新作『ズートピア２』が、現地時間11月26日に全米を含む世界各国で一斉公開され、初週末5日間の興行収入が約5億5600万ドル（約866億2480万円※1ドル＝155.8円換算）を突破。2025年世界最高のオープニング成績を樹立した。
【動画】『ズートピア２』インターナショナル版予告
これは、『アナと雪の女王』などの歴代ヒット作の記録を上回り、ディズニー・アニメーションの世界オープニング記録を更新。さらに、その枠を超えて、全世界でこれまでに公開されたアニメーション映画で歴代1位のオープニングとなる偉業を達成。実写作品も含めたランキングでも、『アベンジャーズ／エンドゲーム』『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』に次ぐ、世界歴代4位にランクインした。
興収成績もさることながら、全米では、早くも絶賛の声が続出。全米映画批評家サイト「Rotten Tomatoes」では、批評家スコア91％、オーディエンススコア95％を獲得した（※12月1日時点）。
また本作では、豪華すぎるカメオ出演も話題に。字幕版では、ジュディとニックを追い詰めるヤギの警官役にジャン・レノ、チューバにはまったディクディク・ジーク役にドウェイン・ジョンソン、キツネのマイケル・J・ザ・フォックス役にマイケル・J・フォックス、ヒツジのエド・シーリン役にエド・シーランと、ハリウッド俳優から世界的アーティストまで、存在感抜群のキャストが名を連ねている。それぞれのキャラクターが一体どのような活躍を見せるのか、日本版でそれらのキャラクターを誰が演じているのか。日本公開はいよいよ今週5日だ。
【動画】『ズートピア２』インターナショナル版予告
これは、『アナと雪の女王』などの歴代ヒット作の記録を上回り、ディズニー・アニメーションの世界オープニング記録を更新。さらに、その枠を超えて、全世界でこれまでに公開されたアニメーション映画で歴代1位のオープニングとなる偉業を達成。実写作品も含めたランキングでも、『アベンジャーズ／エンドゲーム』『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』に次ぐ、世界歴代4位にランクインした。
また本作では、豪華すぎるカメオ出演も話題に。字幕版では、ジュディとニックを追い詰めるヤギの警官役にジャン・レノ、チューバにはまったディクディク・ジーク役にドウェイン・ジョンソン、キツネのマイケル・J・ザ・フォックス役にマイケル・J・フォックス、ヒツジのエド・シーリン役にエド・シーランと、ハリウッド俳優から世界的アーティストまで、存在感抜群のキャストが名を連ねている。それぞれのキャラクターが一体どのような活躍を見せるのか、日本版でそれらのキャラクターを誰が演じているのか。日本公開はいよいよ今週5日だ。