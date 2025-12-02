メジャー3勝目を挙げた鈴木愛が74位に浮上 山下美夢有4位、西郷真央9位【女子世界ランキング】
12月1日付の女子世界ランキングが発表された。
【写真】最終戦Vの鈴木愛にフラワーシャワー
日本勢は山下美夢有が3位から4位に後退。以下、西郷真央（9位）、竹田麗央（14位）と続く。CMEグループ・ツアー選手権を5位で終えた畑岡奈紗が、24位から6ランク上げ18位まで戻した。岩井明愛（23位）、古江彩佳（26位）、岩井千怜（30位）、勝みなみ（38位）と並んでいる。先週の国内ツアー最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」で今季2勝目、通算22勝目を挙げた鈴木愛が93位から74位に順位を上げた。今季の年間女王を戴冠した佐久間朱莉は1ランクダウンの44位で、その後は河本結（54位）、小祝さくら（60位）、荒木優奈（61位）がつける。1位は米国女子ツアー最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」で連覇を達成し、年間最優秀選手賞なども受賞したジーノ・ティティクル（タイ）。2位にはネリー・コルダ（米国）、3位にミンジー・リー（オーストラリア）が続く。
