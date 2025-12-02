日本ジュニア覇者の15歳・皹紺歐瓩隼杏地所プロパティマネジメントがスポンサー契約を締結
三菱地所プロパティマネジメント株式会社は1日、アマチュアゴルファーの皹紺歐瓠覆燭うら・いぶき）とスポンサー契約を締結したことを発表した。
【写真】トップ合格は高校3年生…今年のプロテスト合格者、顔と名前は覚えましたか？
皹困2010年生まれで、袖ヶ浦市立昭和中に通う中学3年生の15歳。今年の「日本ジュニアゴルフ選手権」で優勝した注目アマチュアのひとり。同社は「ジュニアゴルファーとして国内外の主要大会で優秀な成績を収め、更なる高みを目指して絶えず挑戦し続ける皹坐手の姿勢に共感」し、契約に至ったと説明した。同社はオフィスビル、商業施設等の建物の総合的な運営・管理サービスを行う企業。女子ラグビーチームのスポンサードなどスポーツを通じた様々な挑戦を後押ししており、ゴルフでは女子プロゴルファーの大里桃子、菅楓華をサポートしている。皹困魯螢蝓璽垢鯆未犬董◆屬泙世泙誓長途中ですが、応援してくださる方々の期待に応えられるように、これからも一生懸命努力していきます」とコメントを発表した。以下、皹困離灰瓮鵐帆簡検初めまして、皹紺歐瓩任后 この度は、スポンサーとしてご支援いただけることになり、とても嬉しいです。 ゴルフが大好きで、世界で活躍できる選手になるために、日々の練習に励んでいます。まだまだ成長途中ですが、応援してくださる方々の期待に応えられるように、これからも一生懸命努力していきます。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
大里桃子と菅楓華が三菱地所とスポンサー契約を締結 「挑戦を続けて」「ツアー初優勝という目標に全力を」
【確定版】シード獲得か？QT行きか？ 国内男子崖っぷちランキング2025
通算21勝・池田勇太が3季ぶりシード復帰 「40歳になっても戦えるじいさんを見せたい」
本当に飛ぶドライバーを教えます 禁断のロボット試打によるリアルな飛距離ランキング
あなたは何問正解できる？ クイズ『偽物クラブはどっち？』
【写真】トップ合格は高校3年生…今年のプロテスト合格者、顔と名前は覚えましたか？
皹困2010年生まれで、袖ヶ浦市立昭和中に通う中学3年生の15歳。今年の「日本ジュニアゴルフ選手権」で優勝した注目アマチュアのひとり。同社は「ジュニアゴルファーとして国内外の主要大会で優秀な成績を収め、更なる高みを目指して絶えず挑戦し続ける皹坐手の姿勢に共感」し、契約に至ったと説明した。同社はオフィスビル、商業施設等の建物の総合的な運営・管理サービスを行う企業。女子ラグビーチームのスポンサードなどスポーツを通じた様々な挑戦を後押ししており、ゴルフでは女子プロゴルファーの大里桃子、菅楓華をサポートしている。皹困魯螢蝓璽垢鯆未犬董◆屬泙世泙誓長途中ですが、応援してくださる方々の期待に応えられるように、これからも一生懸命努力していきます」とコメントを発表した。以下、皹困離灰瓮鵐帆簡検初めまして、皹紺歐瓩任后 この度は、スポンサーとしてご支援いただけることになり、とても嬉しいです。 ゴルフが大好きで、世界で活躍できる選手になるために、日々の練習に励んでいます。まだまだ成長途中ですが、応援してくださる方々の期待に応えられるように、これからも一生懸命努力していきます。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
大里桃子と菅楓華が三菱地所とスポンサー契約を締結 「挑戦を続けて」「ツアー初優勝という目標に全力を」
【確定版】シード獲得か？QT行きか？ 国内男子崖っぷちランキング2025
通算21勝・池田勇太が3季ぶりシード復帰 「40歳になっても戦えるじいさんを見せたい」
本当に飛ぶドライバーを教えます 禁断のロボット試打によるリアルな飛距離ランキング
あなたは何問正解できる？ クイズ『偽物クラブはどっち？』