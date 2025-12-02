【米国株式市場】ニューヨーク市場

NYダウ： 47,289.33 ▼427.09 （12/1）

NASDAQ： 23,275.92 ▼89.76 （12/1）

1.概況

米国市場は主要3指数が揃って6日ぶりに反落となりました。先週は5営業日連続で上昇していた背景もあり、利益確定の売りや持ち高調整の売りが出たほか、同日の米長期金利の上昇も株式市場の重荷となりました。





2.経済指標等

ダウ平均は135ドル安の47,580ドルと反落で取引を開始すると、朝方は荒い値動きとなりました。中ごろまでは膠着感のある展開となるも、後半にかけて下げ幅を拡大し、取引終了間際には445ドル安の47,271ドルをつけ本日の安値を更新しました。最終的には427ドル安の47,289ドルで反落となりました。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は89ポイント安の23,275ポイント、S＆P500株価指数は36ポイント安の6,812ポイントで取引を終了しました。

11月のISM製造業景気指数は48.2と市場予想の49.0を下回りました。新規受注が落ち込み、4ヶ月ぶりとなる大幅縮小となりました。

3.業種別動向

S＆P500の業種別株価指数では、全11業種のうち3業種が上昇しました。エネルギーが0.9％高となりセクターの上昇率トップとなりました。そのほか、情報技術と一般消費財・サービスの2業種が1％未満の上昇となりました。一方で、8業種が下落し、中でも公益事業が2.4％安で大きく下げたほか、資本財・サービスなど計4業種が1％台の下落となりました。

4.個別銘柄動向

ダウ平均構成銘柄は30銘柄中9銘柄が上昇しました。ウォルト・ディズニー［DIS］が2.2％高で構成銘柄中の上昇率トップとなりました。ナイキ［NKE］が1.8％高で続き、エヌビディア［NVDA］とアップル［AAPL］も1％台の上昇となりました。一方で、メルク［MRK］が2.9％安となり、アムジェン［AMGN］が2.3％安、マクドナルド［MCD］が2.1％安となりました。



ダウ平均構成銘柄以外では、コインベース・グローバル［COIN］はビットコインが9万ドルを割り込んだことを受け、4.8％安となりました。同様の理由でビットコインのトレジャリー企業であるストラテジー［MSTR］は3.3％安となりました。一方で、エヌビディアによる普通株取得が伝わったシノプシス［SNPS］は、既存の提携関係の拡大を好感した買いが入り4.9％高となりました。

5.為替・金利等

長期金利は、前日比0.07%高い4.08％となりました。2日朝のドル円は155円台半ばで推移しています。

VIEW POINT: 今日の視点

米国市場は主要3指数が揃って反落となりました。この点は本日の日本市場における売り材料と考えられますが、昨日の日経平均は1.9％安で1,000円近く下落したこともあり、自律反発の買いが入る可能性があるでしょう。朝方の日経平均先物は49,450円前後と小幅高でもあり、小動きでのスタートが見込まれます。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部