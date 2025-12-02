2日（火）は極寒前のつかの間の暖かさ。日本海側は次第に下り坂となるでしょう。

【2日（火）の天気】

またしても低気圧が北日本に接近し、前線が日本海側から近づく見込みです。午前中は広く日差しが届きますが、午後は北海道で雪やみぞれ、東北や北陸で次第に雨が降り出すでしょう。夜にかけて、北日本の太平洋側も広く雨や雪となり、山陰でも雨の降るところがありそうです。地上には低気圧や前線に向かう暖かく湿った空気が流れ込む一方で、上空には徐々に寒気が入るため、大気の状態が不安定になる見込みです。急な雨脚の強まりや落雷、突風に注意してください。関東〜九州では晴れるところが多く、暖かくなるでしょう。洗濯物は外干しできますが、西日本の太平洋側では、にわか雨にお気をつけください。また、多少の黄砂が飛んでくる予想ですので、気になる方は部屋干しがいいかもしれません。

【予想最高気温】（前日差）

北日本や日本海では前日より大幅に低くなりますが、それでも平年より高めの気温。関東〜九州では12月とは思えない暖かさになるでしょう。

札幌 6℃（-9）

仙台 13℃（-7）

新潟 16℃（-4）

東京 18℃（-2）

名古屋 19℃（＋1）

大阪 19℃（-2）

鳥取 16℃（-3）

高知 21℃（±0）

福岡 18℃（-3）

【週間予報】

■大阪〜那覇

3日（水）は気温が急降下して冬本番の寒さになるでしょう。鳥取は雪や風が強まり、福岡でも初雪の可能性があります。4日（木）にかけて寒さの底となり、最低気温3℃前後、最高気温は10℃前後のところが多くなる見込みです。内陸や山沿いを中心に雪が積もり、初雪で積雪になるところもありそうです。沖縄・那覇でも寒気の影響で雲が多く、肌寒く感じられそうです。

■札幌〜名古屋3日（水）〜5日（金）にかけて、かなり寒くなるでしょう。札幌では真冬日になり、北日本や北陸で積雪が一気に増える見込みです。風も強まって、日本海側を中心に吹雪になりそうです。関東や東海は日差しがあっても極寒となり、4日（木）の最高気温は東京で11℃とクリスマス頃の寒さ、名古屋では9℃と日中もひとケタの予想です。