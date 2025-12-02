札幌市の自動ドア製造・販売会社「フルテック」は、スマートフォンアプリに反応して開閉する自動ドアを「クマ対策ドア」として販売を始める。

本来は障害者や高齢者向けにドアの開閉時間などを調整できるシステムだが、東北地方でクマが建物内に侵入する被害が相次いだことを受け、クマが近づいても開かないドアとして新たな活用法を提案する。（宮下悠樹）

青森や秋田県では今年度、クマの建物内への侵入が相次ぎ、公共施設や商業施設で自動ドアを手動に切り替える対策が広がっている。秋田市では本庁舎の自動ドアを午前７〜８時と午後６〜１０時に手動にしている。付近で目撃情報があったためで、当面は「手動ドア」が続く見通しだ。自動ドアを手動で使うと、利用者が気づかずにぶつかったり、開閉時に指を挟んだりする懸念があるが、車いす利用者からは「不便だが、命には代えられない」とあきらめの声が上がる。

フルテックは２０２４年３月、大阪のユニバーサルデザイン企画会社などと「ミライロドア」というシステムを開発。ベビーカーや車いすの利用者らが事前に情報を登録すると、ドアの開放時間を最大１５秒間に延ばしたり、ゆっくり閉まったりと設定を変えられる。アプリをインストールしたスマホが近づくと、近距離無線通信「ブルートゥース」を介してシステムが反応。開く設定にすることで、クマによる侵入を防ぐことができるため、今月中にも「動物侵入対策ドア」として提案を始める考えだ。

フルテックの自動ドアのシェア（占有率）は道内で６割、東北で５割を占め、全国展開も視野に入れている。同社の高杉義幸・企画本部長は「自動ドアの利便性を落とさずにクマ対策ができ、高齢化社会にもマッチする。困っている施設があれば利用を検討してほしい」と話している。