タクトシュトック(TAKTSTOCK)は、EDISCREATIONブランドの新製品として、Roon用オーディオPC「HAYDN 2 JP MODEL」を12月1日に発売した。価格は880,000円。

Roon用として開発されたWindows 11 Pro搭載PC。2022年発売の第一世代から、電源部やマザーボードをブラッシュアップし、更なる高音質化を図った。

筐体は、6061固体アルミニウム製CNCシャーシ(最大13mm厚)を採用。ファンレス仕様に加え、機械的振動を低減し優れたEMI遮断を実現した。

電源部は、新設計のディスクリート超低ノイズリニア電源を採用。近年開発した新しいLPSで得た経験と技術を踏襲した。また、新開発のオーディオ・グレードPCBマザーボード基板も搭載している。

新開発のオーディオ・グレードPCBマザーボード

CPU搭載ボード

この他にも、150W/100V専用高品位トロイダルトランスや、内部配線材にオーディオ・グレードUPOCCの使用、超低振動CDリッピング機能、オーディオグランド接続端子の搭載など、オーディオPCならではの機能・仕様を備える。

10コア搭載高性能インテルi5 CPUを使用。RAMは16G DDR4で、SSDは1TB。外形寸法は265×273×96mm(幅×奥行き×高さ)、重量は6.25kg。