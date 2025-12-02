日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3097（+15.0　+0.49%）
ホンダ　1543（+8　+0.52%）
三菱ＵＦＪ　2475（+12　+0.49%）
みずほＦＧ　5566（+65　+1.18%）
三井住友ＦＧ　4768（-3　-0.06%）
東京海上　5485（0　0.00%）
ＮＴＴ　155（-0.8　-0.51%）
ＫＤＤＩ　2632（-18　-0.68%）
ソフトバンク　219（+0.2　+0.09%）
伊藤忠　9178（+42　+0.46%）
三菱商　3655（-11　-0.30%）
三井物　4112（+14　+0.34%）
武田　4496（-13　-0.29%）
第一三共　3798（-20　-0.52%）
信越化　4627（-29　-0.62%）
日立　4867（+3　+0.06%）
ソニーＧ　4475（+61　+1.38%）
三菱電　4238（+5　+0.12%）
ダイキン　19901（-44　-0.22%）
三菱重　3896（-6　-0.15%）
村田製　3206（-18　-0.56%）
東エレク　31472（-158　-0.50%）
ＨＯＹＡ　23069（-1　0.00%）
ＪＴ　5865（0　0.00%）
セブン＆アイ　2143（-1　-0.05%）
ファストリ　55911（-39　-0.07%）
リクルート　7984（+7　+0.09%）
任天堂　13035（-30　-0.23%）
ソフトバンクＧ　16478（-57　-0.34%）
キーエンス（普通株）　52086（-354　-0.68%）