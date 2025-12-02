日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3097（+15.0 +0.49%）
ホンダ 1543（+8 +0.52%）
三菱ＵＦＪ 2475（+12 +0.49%）
みずほＦＧ 5566（+65 +1.18%）
三井住友ＦＧ 4768（-3 -0.06%）
東京海上 5485（0 0.00%）
ＮＴＴ 155（-0.8 -0.51%）
ＫＤＤＩ 2632（-18 -0.68%）
ソフトバンク 219（+0.2 +0.09%）
伊藤忠 9178（+42 +0.46%）
三菱商 3655（-11 -0.30%）
三井物 4112（+14 +0.34%）
武田 4496（-13 -0.29%）
第一三共 3798（-20 -0.52%）
信越化 4627（-29 -0.62%）
日立 4867（+3 +0.06%）
ソニーＧ 4475（+61 +1.38%）
三菱電 4238（+5 +0.12%）
ダイキン 19901（-44 -0.22%）
三菱重 3896（-6 -0.15%）
村田製 3206（-18 -0.56%）
東エレク 31472（-158 -0.50%）
ＨＯＹＡ 23069（-1 0.00%）
ＪＴ 5865（0 0.00%）
セブン＆アイ 2143（-1 -0.05%）
ファストリ 55911（-39 -0.07%）
リクルート 7984（+7 +0.09%）
任天堂 13035（-30 -0.23%）
ソフトバンクＧ 16478（-57 -0.34%）
キーエンス（普通株） 52086（-354 -0.68%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3097（+15.0 +0.49%）
ホンダ 1543（+8 +0.52%）
三菱ＵＦＪ 2475（+12 +0.49%）
みずほＦＧ 5566（+65 +1.18%）
三井住友ＦＧ 4768（-3 -0.06%）
東京海上 5485（0 0.00%）
ＮＴＴ 155（-0.8 -0.51%）
ＫＤＤＩ 2632（-18 -0.68%）
ソフトバンク 219（+0.2 +0.09%）
伊藤忠 9178（+42 +0.46%）
三菱商 3655（-11 -0.30%）
三井物 4112（+14 +0.34%）
武田 4496（-13 -0.29%）
第一三共 3798（-20 -0.52%）
信越化 4627（-29 -0.62%）
日立 4867（+3 +0.06%）
ソニーＧ 4475（+61 +1.38%）
三菱電 4238（+5 +0.12%）
ダイキン 19901（-44 -0.22%）
三菱重 3896（-6 -0.15%）
村田製 3206（-18 -0.56%）
東エレク 31472（-158 -0.50%）
ＨＯＹＡ 23069（-1 0.00%）
ＪＴ 5865（0 0.00%）
セブン＆アイ 2143（-1 -0.05%）
ファストリ 55911（-39 -0.07%）
リクルート 7984（+7 +0.09%）
任天堂 13035（-30 -0.23%）
ソフトバンクＧ 16478（-57 -0.34%）
キーエンス（普通株） 52086（-354 -0.68%）