東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値155.46　高値156.24　安値154.67

157.81　ハイブレイク
157.03　抵抗2
156.24　抵抗1
155.46　ピボット
154.67　支持1
153.89　支持2
153.10　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1610　高値1.1652　安値1.1590

1.1707　ハイブレイク
1.1679　抵抗2
1.1645　抵抗1
1.1617　ピボット
1.1583　支持1
1.1555　支持2
1.1521　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3213　高値1.3275　安値1.3206

1.3326　ハイブレイク
1.3300　抵抗2
1.3257　抵抗1
1.3231　ピボット
1.3188　支持1
1.3162　支持2
1.3119　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8047　高値0.8049　安値0.7997

0.8117　ハイブレイク
0.8083　抵抗2
0.8065　抵抗1
0.8031　ピボット
0.8013　支持1
0.7979　支持2
0.7961　ローブレイク