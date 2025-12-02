東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値155.46 高値156.24 安値154.67
157.81 ハイブレイク
157.03 抵抗2
156.24 抵抗1
155.46 ピボット
154.67 支持1
153.89 支持2
153.10 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1610 高値1.1652 安値1.1590
1.1707 ハイブレイク
1.1679 抵抗2
1.1645 抵抗1
1.1617 ピボット
1.1583 支持1
1.1555 支持2
1.1521 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3213 高値1.3275 安値1.3206
1.3326 ハイブレイク
1.3300 抵抗2
1.3257 抵抗1
1.3231 ピボット
1.3188 支持1
1.3162 支持2
1.3119 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8047 高値0.8049 安値0.7997
0.8117 ハイブレイク
0.8083 抵抗2
0.8065 抵抗1
0.8031 ピボット
0.8013 支持1
0.7979 支持2
0.7961 ローブレイク
