伊野尾慧と松本穂香がW主演を務める１月18日スタートの新ドラマ「50分間の恋人」（毎週日曜よる10時15分～ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）の場面写真を初公開！

■“ズレ”＆“きゅん”な場面写真を解禁！

本作は、伊野尾演じる“AIだけが親友の変わり者イケメン”晴流と、松本演じる“仕事に夢中な堅実女子”菜帆が繰り広げるズレきゅんラブコメディ。菜帆が晴流にコーヒーをぶちまけ、30万円もする服を汚してしまったことから、“弁償金の代わりに弁当を30回作る”という弁当契約を結ぶことに。菜帆は晴流のズレた言動に振り回されつつも、彼の優しさや真っすぐさに次第に惹かれていくが…ライバル会社に勤めていることが発覚！ スムーズにはいかない二人の恋模様が描かれる。この度、ズレきゅんさながら“ズレた“晴流の写真、”きゅん“な写真を公開！

©ABCテレビ・ストームレーベルズ

転びかけた菜帆を晴流が受け止める、まるで少女漫画のような“きゅん”写真。初めは無愛想な晴流だが、「また会いたい」や「俺が守るから」など、菜帆にストレートに想いを伝えるシーンも登場する。しかし「ごめん、ドキっとさせちゃった？」と言う晴流に対し、菜帆は「いえ、大丈夫です」とばっさり。コミカルな掛け合いも本作の見どころの一つ。

そして伊野尾が、「晴流は本当に『何者だ？』と思いましたね(笑)。今まで生きてきた中で出会ったことがないタイプ」と話す通り、ちょっぴりズレている晴流は初登場シーンで、街中に盆栽を抱えて現れる。盆栽と共にたたずむ“変わり者イケメン”晴流の姿を捉えたカットとなっている。さらに弁当契約という晴流のズレた提案を、渋々受け入れてしまった菜帆が料理するカットも解禁。

©ABCテレビ・ストームレーベルズ©ABCテレビ・ストームレーベルズ©ABCテレビ・ストームレーベルズ

■第１話あらすじ

辛島菜帆（松本穂香）は、ゲーム会社「ダブルスターズ」に勤めるキャラクターデザイナー。自分が創り出したキャラクターで人気ゲームを誕生させることを夢見て、精力的に社内コンペに参加しているが、結果はいまだ出ず。今度こそ！と自信作で臨んだキャラクター選考会でも、社長の杏野志麻（木村多江）から厳しい課題を突きつけられてしまう。

その日のお昼休み、菜帆はいつものように自慢の手作り弁当を持って公園に向かう。志麻に言われたことを考えながら上の空で歩いていたせいで階段を踏み外し、偶然そばにいた甘海晴流（伊野尾慧）にコーヒーをぶちまけてしまう！謝る菜帆に対し、「俺、被害者。君、加害者」と終始ぶっきらぼうな態度の晴流。なんと、菜帆が派手に汚してしまったＴシャツは、30万円もするヴィンテージ品だといい、弁償できずに菜帆は困り果ててしまう。そんな中、晴流はなぜか菜帆が持っていた弁当が気になり、まさかのつまみ食い！？ 呆気に取られる菜帆に、晴流は“弁償金の代わりに弁当を30回作ってきてほしい”という“ズレた”提案を持ちかける。さらには約束の証拠に、持っていた盆栽を押し付ける始末。突然の弁当契約だが、「加害者」と言われた菜帆は提案をしぶしぶ受け入れてしまう。こうして二人は、昼休みの50分間だけ会うように。

――しかしこの時菜帆は、まだ知らない。晴流の正体が憎きライバル会社のトップクリエイターであることを。二人の関係は一体どうなる！？

【番組情報】

「50分間の恋人」

ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット2026年1月18日スタート 毎週日曜よる10時15分

★放送終了後、TVerで見逃し配信

U-NEXT、Prime Video でも全話配信が決定！

公式HP： https://www.asahi.co.jp/50min/

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/srpbldzfq7

伊野尾×松本のスペシャルインタビューを配信中！

今後も魅力的なコンテンツをお届けするので、ぜひお気に入り登録を！

出演：

伊野尾慧 松本穂香

味方良介 秋元真夏 黒田光輝 おいでやす小田／高橋光臣 木村多江 ほか