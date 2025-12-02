「コーデ考えるの苦手」→ 解決！【ハニーズ】1枚で即決まる♡「冬ワンピ」

自分でコーデ組みを考えるのが苦手……。そんな大人女性には、1枚でコーデが完成するワンピースがおすすめ。プチプラで揃えるなら、【ハニーズ】のニットワンピがこれからの季節にぴったり。冬ムード満点なケーブル柄で、ガバッと着るだけでおしゃれに決まりそうです。大人に似合う上品な色展開も魅力なので、ぜひ冬に向けてゲットして。

季節感たっぷりなケーブル柄 × オフタートル

【ハニーズ】「ケーブル編ワンピース」\4,480（税込）

立体的なケーブル編みが季節感を底上げして、1枚でサマ見えが狙えるワンピース。公式サイトによると「すとんと落ちるIラインのゆったりめシルエット」とのことで、さり気なく体型カバーも叶いそうです。柔らかい雰囲気のモカ、ベージュのほか、大人ムードが漂うブラック、スモーキーブルーもラインナップ。気分を変えたいときは、ボトムスをレイヤードするのもおすすめ。

淡色で大人可愛く

こちらは色違いのベージュを着用。冷え込む時はスキニーパンツやレギンスをレイヤードしてみて。ワンピースの裾にスリットが入っているため、重ね着をしても動きやすいのが嬉しいポイント。トレンド感のあるアニマル柄のシューズを投入すれば、女性らしさも大人っぽさも備わった最旬ルックに。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M