2026年3月6日に全国ロードショーされる映画『ウィキッド 永遠の約束』のキャラクターポスターが公開された。

日本でも累計興行収入35億円を突破し、大ヒットを記録した『ウィキッド ふたりの魔女』の続編となる本作は、11月21日に全米で公開されると前作を上回るオープニング成績を記録し、初登場No.1を獲得した。

前作に引き続き数多くの受賞歴を誇るジョン・M・チュウが再び監督を務め、アカデミー賞にWノミネートされたことでも話題となったシンシア・エリヴォとアリアナ・グランデ、『ジュラシック・ワールド／復活の大地』のジョナサン・ベイリーをはじめとしたキャストが再集結。『オズの魔法使い』で少女ドロシーが迷い込んだ“オズの国”で、最も嫌われた“悪い魔女”と最も愛された“善い魔女”の過去が、それぞれの視点から語られていく。

公開されたのは、それぞれの道を歩むことを決めた、エルファバ（シンシア・エリヴォ）とグリンダ（アリアナ・グランデ）、そしてふたりの選択によって運命が大きく動き出すキャラクターを捉えたポスター。

ホウキを片手に、漆黒の衣装に身を包むエルファバ。“悪い魔女”のレッテルを張られながらも、自らの信念に従い、オズの魔法使いに支配された世界を正そうと奮闘する彼女の姿は、力強い決意に満ち溢れている。

玉虫色のドレスに身を包み、ティアラにそっと手を沿える“善い魔女”グリンダ。希望の象徴として望まれる優しさを人々に与える彼女からは凛とした大人の表情が伺え、前作とは一味違った魅力を放つ。

ふたりの物語に強い影響を及ぼすのが、護衛隊の隊長を務めるフィエロ（ジョナサン・ベイリー）。“悪い魔女”の行方を追う任務を与えられたフィエロだが、学生時代に同じ時を過ごしたエルファバの立場を想う彼の心境は複雑だ。

妖艶さと迫力がさらに増し、魔法で天候を自在に操っているのが、オズの秩序を守る報道官のマダム・モリブル（ミシェル・ヨー）。前作ではシズ大学の魔法学の権威という立場であったが、もはやその影響力はオズ全土に及ぶほど。彼女が操る竜巻の中に描かれる、一軒の白い家が気になるところだ。

シルクハットを手に不敵な笑みをみせるのが、オズの国で最も偉大で恐ろしい存在である“オズの魔法使い”（ジェフ・ゴールドブラム）。自分が築き上げた世界が、実はまやかしであることをエルファバに気づかれた彼は、彼女を捉えようと躍起になる。

前作と打って変わって少し暗い表情でこちらを見つめるのが、マンチキン国を統治するネッサローズ（マリッサ・ボーディ）の下で働くボック（イーサン・スレイター）。ネッサを献身的に支えながら仕事に邁進する彼だが、やはり心の奥底ではかつて好意を寄せたグリンダの影がチラついている。

マンチキン国を治めるネッサローズも、やはり前作とは趣が変わっている。あどけない少女の姿は感じられず、国を治める総督としての責任を負う、統治者としての威厳を放っている。

そして、グリンダを熱愛する2人組、ファニー（ボーウェン・ヤン）とシェンシェン（ブロンウィン・ジェームス）も健在。かつての取り巻きグループであった2人も、今やグリンダが最も信頼する補佐官として働いている。（文＝リアルサウンド編集部）