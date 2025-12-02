○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・マネタリーベース
０９：３０　豪・経常収支
０９：３０　豪・住宅建設許可件数　
１０：００　米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が講演
１０：３０　日・１０年物利付国債の入札
１４：００　日・消費者態度指数
１６：００　英・ネーションワイド住宅価格
１９：００　ユーロ・失業率
１９：００　ユーロ・消費者物価指数（速報値）
※日・閣議

○決算発表・新規上場など

決算発表：ダイサン<4750>，不二電機<6654>
※海外企業決算発表：クラウドストライク・ホールディングスほか

出所：MINKABU PRESS