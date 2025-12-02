2026年1月18日よりABCテレビ・テレビ朝日系で放送がスタートする伊野尾慧と松本穂香のW主演ドラマ『50分間の恋人』の場面写真が初公開。また追加キャストとして、田村健太郎、中田クルミ、田畑志真、ABCテレビアナウンサー大仁田美咲、本多力（声の出演）の出演が発表された。

参考：伊野尾慧×松本穂香『50分間の恋人』に味方良介、秋元真夏、高橋光臣、木村多江ら出演へ

本作は、春日小春がオリジナル脚本を手がけた“ズレきゅん”ラブコメディ。ゲーム会社に勤務する菜帆（松本穂香）は、恋愛は二の次で仕事一筋な堅実女子。そんな菜帆はある日、ひょんなことがきっかけでAIだけが親友という変わり者イケメンの晴流（伊野尾慧）と“お弁当を30回つくる”という契約を結ぶことになる。お昼休み50分間を共に過ごすうちに距離が縮まる2人だったが、いがみ合っている会社に勤めていることが発覚し、突如隠さなければならない秘密の関係に。晴流のズレた言動に振り回されつつも彼の優しさ真っすぐさに菜帆は次第に惹かれていく。

伊野尾と松本がW主演を務めるほか、味方良介、秋元真夏、黒田光輝、おいでやす小田、高橋光臣、木村多江らが共演に名を連ねている。

公開された場面写真には、転びかけた菜帆を晴流が受け止める姿が。始めは無愛想な晴流だが、「また会いたい」や「俺が守るから」など、菜帆にストレートに想いを伝えるシーンも登場。しかし「ごめん、ドキっとさせちゃった？」と言う晴流に対し、菜帆は「いえ、大丈夫です」とばっさり。2人のコミカルな掛け合いも本作の見どころの一つとなる。

さらに、演じる伊野尾が「晴流は本当に『何者だ？』と思いましたね（笑） 今まで生きてきた中で出会ったことがないタイプ」と話す通り、ちょっぴりズレている晴流は初登場シーンで、街中に盆栽を抱えて現れる。そんな盆栽とともにたたずむ“変わり者イケメン”晴流の姿を捉えたカットのほか、弁当契約という晴流のズレた提案を、渋々受け入れてしまった菜帆が料理する様子も写し出されている。

また、晴流と菜帆がそれぞれ勤務するゲーム会社のパイレーツとダブルスターズの社員たちを演じる追加キャストも発表された。

田村が演じるのは、晴流が働くパイレーツのゲームプランナーの氷川晃司。晴流と同期の氷川は現在、スランプ中の晴流を抜いて業績トップ。にもかかわらず、晴流だけが社長から特別に扱われていることが気に入らず、晴流には嫌味な態度で接する場面も。

ドラマ初出演となるABCテレビアナウンサーの大仁田は、パイレーツの総務部で働く大酒咲良を演じる。社長秘書・麗美（秋元真夏）が、晴流にアタックしては玉砕を繰り返す様子をそばで見ている大酒は、麗美につい余計な一言を放つ役どころ。秋元と大仁田のコンビネーションにも注目だ。

中田が演じるのは、菜帆が勤務するダブルスターズの社長秘書・梨本瞳。瞳は、志麻（木村多江）が元夫の恭平（高橋光臣）と彼が社長のパイレーツ社に向け感情を爆発させる様を横目で見ながら、決して暴走させないよう冷静に志麻の側に控えている。

田畑は、菜帆の後輩で入社2年目の糀谷明愛に扮する。菜帆と同じチームに所属し、チームリーダーの渋谷（味方良介）が菜帆に片想いしていることに気づいている明愛は、渋谷にさまざまなアドバイスを送りその恋を成就させようとする。

さらに本多が、晴流の親友である AI アシスタント「バディー」の声を担当。他人と素直に接することができない晴流が、唯一心を開ける存在のバディー。晴流とバディーの会話は、普段は無愛想な晴流の、菜帆に対する本音が聞けるシーンにもなる。晴流の性格を学習し、晴流が受け入れられるような最適解を導く頼もしいバディーを、本多が独特の声で表現していく。（文＝リアルサウンド編集部）