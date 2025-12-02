１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円４６銭前後と前週末と比べて７０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８０円４９銭前後と同７０銭弱のユーロ安・円高だった。



日銀の植田和男総裁が１日の講演で「次回の金融政策決定会合で、利上げの是非について適切に判断したい」との見解を示したことを受け、１２月利上げを織り込む動きが加速。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９～１０日に開催する米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で追加利下げを決定するとの見方が根強いこともあり、日米金利差の縮小を見込んだドル売り・円買いが先行した。ドル円相場は一時１５４円６７銭まで軟化し、その後は下げ渋る動きとなったが戻りは限定的。米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が発表した１１月の米製造業景況感指数が４８．２と前月から０．５ポイント低下し、好不況の分かれ目である５０を９カ月連続で下回ったことがドルの重荷だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６１０ドル前後と前週末に比べて０．００１０ドル強のユーロ高・ドル安だった。



