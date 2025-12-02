【共感の嵐】嫌な上司のハゲ課長にも愛があった!?妻の誕生日をサプライズで祝う姿にキュン！心が浄化される部下【作者に訊く】
普段はその態度にいらだつばかりの上司。けれど、許せてしまう「特別な日」もあるもので……？
X(旧Twitter)で4コマ漫画を投稿する津夏なつな(@tunatu727)さんの作品は、意表をつく感動オチやはたまたブラックなネタまで、幅広いユーモアでSNSで反響を呼んでいる。
「4コマ1000本ノック」と銘打ち、毎日新作の4コマを公開することを目標に日々創作活動に取り組む津夏さん。2024年に1000本を達成し、作品への「いいね」は時に数万件を超えるが、「4コマ1000本ノック」を始める前は漫画制作は未経験だったという。そんな津夏さんの代表作の紹介とともに、制作の裏側を取材した。
「4コマ1000本ノック」の622本目の今作「特別な日」は多くの共感を集めた作品だ。出先で上司からの電話を受けた部下は「悪いんだけど、今日は先にあがらせてもらうな」と言う上司に不満が隠せない。「今日は妻の誕生日で…」と申し訳なさそうに話す上司に対し、内心「知らねーよそんなこと！」と毒づいてしまう。しかし、運転中にふと目に入ったのは、大きな花束とケーキを持ったハゲ頭の後ろ姿。「くそっハゲ課長め!!」と思っていた上司の愛妻家な一面を見て、部下の心境は一変。思わず許してしまうという、心温まるストーリーだ。
作者の津夏なつなさんは「形に残る趣味が欲しい」と思い4コマ漫画を描き始めた。「1000本も描けばきっとおもしろい漫画が描けるようになっているに違いない！」と考え、漫画修行のため「4コマ1000本ノック」の投稿を続けると、ついに243本目の「ボール博士」が5000件の「いいね」を獲得。「この1本がバズったおかげで、急激にたくさんの方に読んでもらえるようになりました」と、津夏さんは地道な努力が実を結んだと当時を振り返る。
ネタに困ったときは、「ほかの方が描いた4コマ漫画を読んだりします」と話す津夏さん。「自分には思いつかないようなネタはとても刺激になりますし、自分ならどういうオチをつけるかなぁなんて考えながら、ネタの構成を考えることもあります」と創作の裏側を明かしてくれた。
今後の目標について、津夏さんは「とにかくおもしろい漫画、そして多くの人に読んでもらえるような作品を目指して描きたいと思っています」と意気込みを語っている。
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
