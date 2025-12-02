巨人は11月28日、公式X（旧Twitter）を更新。オコエ瑠偉（28）を自由契約選手とすることを発表した。

巨人は来季以降の活躍の場についてオコエと話し合いを重ねた結果、両者合意のもと「海外の野球リーグなど他球団でプレーできるチャンスを設けるほうが本人にとって良い」と判断。11月末に提出される保留者選手名簿には掲載せず、自由契約とすることを明らかにした。さらに巨人は今後も「プロ野球選手としてさらなる活躍ができるよう、可能な限りサポートする」とコメントしている。

自由契約となったオコエ本人は、球団を通じて「シーズン終了後から球団と話し合い、最終的に海外野球含めた他チームへの挑戦ということを認めていただきました」と語り、さらに「今後、成長した姿を見せることができるようチャレンジしていきたいと思います」と決意を示した。

また、球団の発表を受け「まじかよオコエ！！」「オコエくん 何があった！？」などネット上で様々な反応が寄せられた。

【画像】三塁打を放つオコエ 巨人―ＤｅＮＡ８

この投稿には、Xユーザーから「他行っても頑張れ！！！」「短い期間だったけどありがとう」「もったいない！」「双方にとってプラスの決断だと思う」「海外でも活躍してほしい」「さらに輝く未来になりますように」「ちょっと寂しいなぁ」「まだやれるのに勿体ないよぉ」「一体何があったんだ… 」などコメントが寄せられた。