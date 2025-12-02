¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÊÌÀ¤³¦¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ä¡£ÉÙÍµÁØ¤À¤±¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡ÈÅìµþ¤ÎÈëÌ©¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡É¤È¤Ï¡©
À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈþ¿©¡×¡£Èà¤é¤¬¼¡¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂçÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃÏÊý¡×¤À¡£¤¤¤Þ¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¤È¿©ºà¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡È¥í¡¼¥«¥ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¡É¤¬¡¢À¤³¦¤«¤éÇ®»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤Î½ñ¡ØÆüËÜ¿Í¤Î9³ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤ À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÏÆüËÜ¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡½¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àºÇÁ°Àþ¡Ù¡ÊÇð¸¶¸÷ÂÀÏºÃø¡Ë¤«¤é¡¢È´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àºÇÁ°Àþ¤ò²òÀâ¡£¤¤¤ÞÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤ä¥¨¥ê¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¥È¥Ã¥×ÉÙÍµÁØ¤Î¿©»ö¾ð¤È¤Ï¡©
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÁ³¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤âÉÙÍµÁØ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë°ìÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯3·î¡£ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ë¡Ö»°ÅÄ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ò¥ë¥º¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£»°°æÉÔÆ°»º¤È»°É©ÃÏ½ê¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢50Ö¤Ç¤â5²¯±ß¤Ï¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ä¶¹âµé¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¤¶¤Ã¤È1000À¤ÂÓ¤¬µï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î6³¬¤Ë¡¢¼Â¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÎæ¡Ê¤ì¤¤¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îæ¤Ï¡¢Á´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¤ÎÌ¾Å¹¤¬Í´ü¤ÇÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡¢¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢Á´¤Æ¤Ë¡¢ÏÂ¤ÈÍÎ¤Î¿ßË¼¡¢¥Ð¡¼¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´ÖÌó70¸®¤ÎÌ¾Å¹¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤ó¤ÊÅ¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯7·î¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹Åç¤Î¼÷»Ê¤ÎÌ¾Å¹¡ÖÁÔ»Î¡×¤ä¡¢½©ÅÄ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Öf¡Ê¥¨¥Ã¥Õ¥§¡Ë¡×¡¢Æ±¤¸¤¯½©ÅÄ¤Î¡ÖÆüËÜÎÁÍý¤¿¤«¤à¤é¡×¤Ê¤É¤¬ÃÏÊý¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿ôÆü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤ÇÃÏÊý¤ÎÌ¾Å¹¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëìÔÂô
¡¡Å¹¤Ï²ñ°÷À©¤Ç¡¢²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»°ÅÄ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ò¥ë¥º¤Î½êÍ¼Ô¡ÊÄÂÂß¼Ô¡Ë¤È¡¢¸Â¤é¤ì¤¿°ìÉô¤Î¿Í¤À¤±¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤³¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤Ï¤ß¤Ê¡¢ÉÙÍµÁØ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÃÏÊý¤ÎÌ¾Å¹¤ÎÌ£¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¤ØÂ¤ò±¿¤Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤ÉÙÍµÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈËÜÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Å¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¦¥¤¥ó¥¦¥¤¥ó¤Î´Ø·¸¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»î¤ß¤Ï»°ÅÄ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ò¥ë¥º°Ê³°¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Î¾Ò²ðÀ©¡¦ÅÐÏ¿·¿¤ÎÂç¿Í¤Î¿©¤Î¥µ¥í¥ó¡Öã³ ROKU¡×¤ä¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¤Î¡ÖÈëÌ©¤Î¥·¥§¥Õ¥º¥Æ¡¼¥Ö¥ëO¡Ê¥ª¡¼¡Ë¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡Åìµþ¤ÇÃÏÊý¤Î¿©¤ÎË¤«¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿Èà¤é¤¬¡¢ËÜÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼þ°Ï¤Î¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤âË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÃÏÊý¤Î¿©Ê¸²½·÷¤òÎ¹¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤Î9³ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¡À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÏÆüËÜ¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡½¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àºÇÁ°Àþ¡Ù¡ÊÇð¸¶¸÷ÂÀÏºÃø¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤è¤ê¡¢È´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£