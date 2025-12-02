SNSでの対立や価値観の分断が深まるいま、私たちはどうすれば他者と共生できるのか。そのヒントは、意外にもアリの習性にあった。生存環境が厳しい北に住むアリほど、よそ者に対して寛容で協力的になることが実験でわかったのだ。アリが示す、多様化する社会で生き延びる知恵とは？※本稿は、岡山理科大学理学部動物学科教授の村上貴弘『アリ先生、おしゃべりなアリの世界をのぞく』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。

ムツゴロウさんをきっかけに

自然や動物に関わる仕事がしたいと思った

小学6年生のときに、ムツゴロウさんの著作に出会い、「動物王国で働きたいなぁ」との思いが頭をよぎった。

が、社会から引きこもるのが目的ならお門違いも甚だしい、という畑さん（編集部注／「ムツゴロウさん」こと畑正憲氏）の手厳しい一言で目が覚め、「そうか、もう少し社会と関わる仕事を考えよう」と思った。そして野生鳥獣の獣医が良いのではないか、という考えに行き着いた。中学高校の間はその方向で頑張っていた。

ただ、高校2年生に入りさらに詳細に調べてみると、獣医師の大半はイヌやネコなどのペットを診るのが仕事で、野生鳥獣を取り扱う獣医師はほとんどいないことがわかった。また、そういった希少な方々もほぼボランティアのような活動らしい。それでは生きていけない。獣医師という選択肢は徐々に頭から離れていった。

次に、環境省（当時は環境庁）の国立公園のレンジャー（自然保護官）になろうと思った。

高校時代、このことを友達に話すと、ほとんどの人から「自衛隊に入るの？」と問い返され、「レンジャー部隊じゃないよ、国立公園の自然保護官だってば！」と言うのがお決まりのパターンだった。それくらい認知度の低い仕事であった。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）