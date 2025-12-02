ボタンひとつでアレもコレも。

コンピューターの操作につきもののショートカット。コピー＆ペースト以外にも大量にありますが、よく使うものは憶えておくと便利です。

ほとんどがキーの複数押しですが、チョイ面倒。そのお助けデバイスが、ボタン1発でショトカを起動する左手デバイスです。

1ボタンで8つの機能

サンワダイレクトのBluetoothマルチメディアコントローラー「400-MAB211BK」は、たった1ボタンだけを搭載した左手デバイス。だけどできる事は1つだけでなく、4つのモード切り替えにつきシングル／Wクリックで8つの機能を割り当てられるんです。

Image: SANWA DIRECT

設定は難しくない

設定用ソフトのインターフェイスは分かりやすく、ショートカット登録の「キーボード」、マウスと同じ操作ができる「マウス」、登録した単語や文章を瞬時に打ち込む「文字列」、プレイヤーなどの操作ができる「ショートカット」といったカテゴリーからアレコレ割り当てられます。

各モードには、コピー＆ペーストや前進＆後進など、関連する動作が良いでしょうね。設定次第では、3〜4キーを同時押しする「別名で保存」や「Web用に保存」などもボタン1発で楽チンです。

1ボタンに無限の可能性

楽器を弾くなら足で踏んでタブレットの譜めくりや、電子書籍やプレゼン時のページめくり、動画の操作などもBluetoothで行なえて重宝します。

PCのシャットダウンとか、開いている窓を全部閉じる「ボスが来た」ボタン（Windowsキー＋D）とか、一撃必殺の分かりやすいのを割り当てると良い気がしますね。

サンワダイレクト プログラマブルキーボード 1キー 3,180円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon, YouTube, SANWA DIRECT