1日不在にしていたパパさんが帰宅すると、普段は塩対応の猫さんが驚きの反応を見せて…？猫好きさんにはたまらないツンデレっぷりが話題となっています。

注目を集めている投稿は記事執筆時点で8万回再生を突破し、「ツンデレすぎるー！！かわいい！！」「パパさん居なくて寂しかったんだね」といったコメントが寄せられました。

【動画：『1日不在だったパパ』が帰宅すると…普段は塩対応なネコが見せた『驚きの行動』】

パパさんがいない1日

YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』に投稿されたのは、パパさんが泊まりがけで外出した時の兄猫「ささみ」くんと弟猫「ホルン」くんの様子。普段パパさんに塩対応をしているというささみくんですが…。

なかなか出発できないパパさんを送り出し、ママさんと3人でのお留守番がスタート。ふたりはお昼寝をしたり甘えたり、お仕事中のママさんにご飯アピールをしたり。夜には3人でくっつきながらまったりとして、普段通りに過ごしていたといいます。

ツンデレすぎるささみくん

翌日になるとやはり寂しかったのか、ふたりはパパさんを待ちわびている様子だったそう。ところが、いざパパさんが帰ってきてもささみくんは知らんぷり。耳の動きで意識していることはバレバレなのですが、パパさんが近づくまで振り向いてもくれなかったそうです。

呼びかけても、ホルンくんが甘える姿を見ても動かないささみくんですが、実は少し前までパパさんの部屋の前で鳴いていたそう。本当は帰ってきてほしかったのに塩対応をするささみくん、かなりのツンデレさんです。

本当は…？

ツンな態度を崩さないささみくんでしたが、その日の午後のこと。パパさんの部屋の入り口からじっと覗いていたかと思うと、真っ直ぐにパパさんのもとへ向かって…。なんと、膝の上に飛び乗って寛ぎ始めたというのです！

パパさんに甘えて、ささみくんはご満悦な表情に。ツンツンからの突然のデレに、パパさんもきっとメロメロだったのではないでしょうか。時間はかかったものの、やっと素直になれた可愛いささみくんなのでした。

投稿には「もう本当にツンデレですねw」「何回見てもかわいいー」「ささみくん、やっぱりパパさんも好きなんですね♡」「嬉しいの表現が、ささみらしいね」「膝に乗ってきてくれたのはジーンときました」「パパさん念願のささみちゃんデレきましたね～♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』では、ささみくんとホルンくんの日常の様子が投稿されています。ふたりの可愛い姿や、ささみくんなりの愛情表現(?)のパパさんへの塩対応の数々も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「元野良猫のささみとホルン」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。