『1日不在だったパパ』が帰宅すると…普段は塩対応なネコが見せた『驚きの行動』に「ジーンときた」「寂しかったんだねｗ」と反響
1日不在にしていたパパさんが帰宅すると、普段は塩対応の猫さんが驚きの反応を見せて…？猫好きさんにはたまらないツンデレっぷりが話題となっています。
注目を集めている投稿は記事執筆時点で8万回再生を突破し、「ツンデレすぎるー！！かわいい！！」「パパさん居なくて寂しかったんだね」といったコメントが寄せられました。
【動画：『1日不在だったパパ』が帰宅すると…普段は塩対応なネコが見せた『驚きの行動』】
パパさんがいない1日
YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』に投稿されたのは、パパさんが泊まりがけで外出した時の兄猫「ささみ」くんと弟猫「ホルン」くんの様子。普段パパさんに塩対応をしているというささみくんですが…。
なかなか出発できないパパさんを送り出し、ママさんと3人でのお留守番がスタート。ふたりはお昼寝をしたり甘えたり、お仕事中のママさんにご飯アピールをしたり。夜には3人でくっつきながらまったりとして、普段通りに過ごしていたといいます。
ツンデレすぎるささみくん
翌日になるとやはり寂しかったのか、ふたりはパパさんを待ちわびている様子だったそう。ところが、いざパパさんが帰ってきてもささみくんは知らんぷり。耳の動きで意識していることはバレバレなのですが、パパさんが近づくまで振り向いてもくれなかったそうです。
呼びかけても、ホルンくんが甘える姿を見ても動かないささみくんですが、実は少し前までパパさんの部屋の前で鳴いていたそう。本当は帰ってきてほしかったのに塩対応をするささみくん、かなりのツンデレさんです。
本当は…？
ツンな態度を崩さないささみくんでしたが、その日の午後のこと。パパさんの部屋の入り口からじっと覗いていたかと思うと、真っ直ぐにパパさんのもとへ向かって…。なんと、膝の上に飛び乗って寛ぎ始めたというのです！
パパさんに甘えて、ささみくんはご満悦な表情に。ツンツンからの突然のデレに、パパさんもきっとメロメロだったのではないでしょうか。時間はかかったものの、やっと素直になれた可愛いささみくんなのでした。
投稿には「もう本当にツンデレですねw」「何回見てもかわいいー」「ささみくん、やっぱりパパさんも好きなんですね♡」「嬉しいの表現が、ささみらしいね」「膝に乗ってきてくれたのはジーンときました」「パパさん念願のささみちゃんデレきましたね～♡」といったコメントが寄せられました。
YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』では、ささみくんとホルンくんの日常の様子が投稿されています。ふたりの可愛い姿や、ささみくんなりの愛情表現(?)のパパさんへの塩対応の数々も観ることができますよ。
写真・動画提供:YouTubeチャンネル「元野良猫のささみとホルン」さま
執筆∶くるみ
編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。