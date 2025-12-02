「見つけた瞬間、迷わずカートイン」【コストコ】朝食やおやつに♡「新作ベーカリー」

【コストコ】マニアがベーカリーコーナーで見つけたのは、思わず手に取りたくなりそうな魅力的なビジュアルの「新作ベーカリー」。本格的な味と焼き立ての美味しさを大容量サイズで味わえるのが、コストコベーカリーの魅力。そこで今回は、朝食にもおやつにもぴったりの新作ベーカリーをまとめました。

まるまる1本使ったロングサイズ

パスタやグラタンなどの洋食メニューのお供にしたい「明太バゲット 2本」。縦半分に切ったバゲットを1本まるまる使った明太バケットは、ホームパーティーでも絵になる華やかさがあります。@costco_hackerさんによれば、外側のパリッと感、生地のもっちり感はトーストすることでさらに増すんだそう。

おしゃれな朝ごはんやブランチに

「ベルギーバターワッフル 8個入」は、やや大きめで食べ応えのあるバターワッフル。生地には砂糖が練り込まれているため、ひと口ごとにシャリシャリとした食感も楽しめます。バターの風味と砂糖の甘さを堪能できるシンプルさは、そのまま食べるのはもちろん、お好みでチョコレートソースをプラスしたり、アレンジしたりして食べるのもおすすめです。

話題の新商品は見逃さずにチェック！

@costco_hackerさんが「見つけた瞬間、迷わずカートインでした」とコメントするのは、新商品の「アールグレイカップケーキ 8個入」。トッピングは、オレンジピールとアーモンドスライスの2種類で、どちらも生地には紅茶の茶葉を使用しています。「生地はしっとり & ふんわりで、シフォンみたいに軽い口当たり」 とのこと。朝でも食べやすそうです。

高級ホテルの朝食ビュッフェ気分が楽しめる

コストコで人気のクロワッサンシリーズに、待望の新作が登場。「ミニカスタードクリームクロワッサン」は、これまでよりクロワッサンのサイズが小さくなり、6個入りから12個入りに変わりました。中には、たっぷりのカスタードクリームが入っていて、ティータイムに贅沢気分を味わえそうな、至福の一品です。

朝食として食べれば、朝から贅沢気分に浸れそうな【コストコ】の「新作ベーカリー」。マニアも迷わずカートインする商品が揃っているので、ぜひ探してみて。

writer：河合 ひかる