「ヤクザをしたことは感無量」　キッチンカーに脅迫後、消火器噴射　裁判で語った暴力団員のプライド

〈明日もここで商売したら店をぶち壊す〉

東京都足立区の西新井大師近くの駐車場で、ベビーカステラを販売していた男性のキッチンカーに消火器を噴射したとして威力業務妨害の罪に問われた、阿部穣司被告（42＝逮捕時）の初公判が11月25日、東京地裁で開かれた。

阿部被告は他に暴力行為等処罰法違反（集団的脅迫）の容疑で逮捕。逮捕時は「注意しただけ」など容疑を否認していた。

起訴状によると’25年１月２日に西新井大師近くの駐車場で、キッチンカーでベビーカステラを販売していた男性を、

〈誰の許可で店を出してるの〉〈俺たちは西新井でベビーカステラは１店舗しか認めてない〉〈明日もここで商売したら店をぶち壊す〉（以下〈〉内は起訴状による阿部被告の発言）

などと脅迫。しかし男性が翌３日も同じ場所で営業していたところ、阿部被告がキッチンカーに消火器を噴射し、営業を不能にしたという。細身ながら筋肉質の阿部被告はサックスブルーの上下のスウェット姿で入廷。金メッシュの短髪で鋭い眼光は威圧感を与える。起訴内容について阿部被告は、

「私がやったことに間違いありません」

と認めた。

検察の冒頭陳述によると、阿部被告は中学卒業後に建築関係の仕事に従事していたが、28歳から暴力団員として組に所属しており、前科は４犯だった。

被害男性の供述調書から状況が分かった。１月２日に阿部被告ら複数人から、

〈誰の許可で店を出している？ 舐めているのか？〉

と脅迫を受けたが、営業許可を得ていたため１月３日も同じ場所で店を開いていた。そこに阿部被告がやってきて、

〈オヤジ（組長）が見たら嫌な気持ちになるだろうと思った〉

と持っていた消火器を男性の顔に噴射し、キッチンカーの中に投げ入れた。男性は目などに痛みを訴え呼吸困難になった。消火剤が散乱した車内は清掃のため４〜６日、営業ができなくなった。さらにキッチンカーの清掃とメンテナスに46万円を要することになったという。

「何が真面目なのか分からない」

被告人質問で阿部被告の口から語られたのは“縄張り”を侵されたヤクザのメンツだった。弁護人から犯行動機を問われると、

「注意したのに営業していたので自分の気持ちが収まらなかった」

と説明したうえで、

「本当に申し訳なかったと思います。反省しています」

と謝罪。被害弁償についても、

「おカネで解決じゃないですけど、そこはしっかりやりたいです」

と話した。

神妙な顔で反省の言葉を続ける阿部被告は、

「いろいろ考えることもあり、脱会の手続きをしています」

を暴力団を辞めることを示唆。そして、

「何が真面目なのか分からない。人に迷惑をかけないように生きていきます」

と更生を誓った。検察が「（暴力団を）辞めることは簡単なのですか」と質問すると、

「自分は組長になったこともないので分からない。でも話をつけないといけない」

と決意を語り、

「いいか悪いか分からないけどやり切った。ヤクザをしたことを感無量と言ったらおかしいけど」

とも語った。

裁判長からは消火器を噴射した理由を問われると阿部被告は、

「ヤクザはこうだろうという固定観念があった」

とヤクザの流儀に固執したことを反省した。前科４犯の阿部被告だが、今回の反省は本心なのだろうか。