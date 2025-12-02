頭をバリカンで刈り、熱したフライパンを…取引先男性を３ヵ月監禁し暴行！裁判で被告人が語った論理

「ずっと抑えていた怒りが……」

取引先の男性を監禁し暴行を加え、ケガをさせたとして、強盗、逮捕監禁致傷の罪に問われた建設会社代表の大城優斗被告（24＝逮捕時）と、知人で共犯の大城海人被告（25＝同）の公判が、11月27日に東京地裁で開かれた。

この日行われた被告人質問で、両被告は反省の言葉を述べたが、歪んだ正義感が暴走していく経緯が明らかになった。

「今年１月、優斗被告は海人被告ら複数の友人と共謀し、トラブルになっていた男性の家に押しかけました。男性に暴行を加え、バリカンで丸刈りにしたうえで現金約85万円、商品券、高級腕時計９本など合計320万円相当を強奪。その後、男性を車に乗せて近郊の宿泊施設に拉致。４月末までの約３ヵ月間、十数ヵ所を転々としながら監禁し、熱したフライパンを押し付ける、熱湯をかけるなどして全身の10％に２度熱傷（表皮だけではなく真皮まで及んだやけど）を負わせるなど、暴行を加えていました」（全国紙司法担当記者）

優斗被告らは男性に対して1470万円の示談金を支払ったが、男性には右目がぼやけるなどの後遺症と癒えることのない心の傷が残った。

被告人質問で、事件について優斗被告は、

「酷い暴行を加えて、終わりのない恐怖は怖かったと思います。やってしまったことは元に戻せないけど反省しています」

と述べた。

トラブルの発端は施工費用の未払いだった。優斗被告が代表を務める建設会社が施工したクロス張りに対して被害男性の上司Ａ氏が不備を指摘し、費用70万円の支払いを拒否。優斗被告は、

「正しい対価が得られないのはおかしいと思った」

と海人被告らに相談し、費用の回収を計画する。対応した被害男性と話し合いをする中で、

「ずっと抑えていた怒りが抑えきれなくなった」

と男性に暴行を加え、結果的に70万円を回収することに成功。さらにＡ氏の会社から自身と同じように「詐欺被害」（編集部注：優斗被告の発言より）を受けた建設会社の存在を知り、

「他の被害者に対しても（男性に）正当な対価を払わせたいと思った」

との理由で、男性の監禁生活をスタートさせる。

「復讐されるのが怖いから」

弁護人から「いつ解放するつもりだったのか」と問われると、

「（男性の）治療が終わり、（男性が他社に対して未払いの）代金を支払えば解放するつもりでした」

と答えた。激しい暴力については、

「一緒にいると許せなくなった。白い土俵に黒いものを持ち込んだことが許せなかった」

と表現。検察からの質問でも犯行動機を問われると、

「同じように被害を受け困っている人が『助けてほしい』と言ったので助けたかった」

と主張した。

検察が「開廷前に海人被告と目線を合わせてニヤニヤしていましたよね？ なんでそんなことができるんですか？」と質問すると「していません」と早口で否定。検察はさらに「アイコンタクトしていましたよね？」と追及したが、優斗被告は「私はしていません」と言い返した。

続いて海人被告が証言台に立った。

「友人が困っているので助けないといけないと思いました。話し合いの中で優斗におカネが返ってくればいいと思った」

と共謀のきっかけを説明。男性を監禁しつづけた理由について、

「（被害男性を解放するとＡ氏から）復讐されるのが怖いからやってやろうと思いました。怒りのスイッチが入り、二度とそういうことを思えないようにやってやろうと思いました」

と暴行をエスカレートさせたという。その結果、海人被告も優斗被告同様に歪んだ正義感を暴走させていくことになった。他にもＡ氏の会社から「詐欺」に遭ったという人物の存在を知り、

「悪いことをやっているヤツは悪いことをやられて当然だと思った」

と振り返った。しかし、今回の逮捕により、

「暴力での解決はよくないと思っています。一生の傷を負わせてしまい、一生償っていきたい」

と考えに変化があったことと反省の意思を示した。優斗被告との友人関係についても、

「これまでの友人関係を断ち切り、新しい交友関係を作っていきたい」

と関係を断つと誓った。

次回公判は12月19日。海人被告への被告人質問の続きから行われる。再び検察からの厳しい質問が飛ぶことになるだろう。