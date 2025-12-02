愛猫に"おやつチャレンジ"をしてみた飼い主さん。すると、試行錯誤の末、指の輪っかにお口をむにゅ～っと入れ込む瞬間がSNSでも大反響！Xに投稿されると記事執筆時点で90万回以上表示され、「強行突破派w」「ベロも出てて可愛さマシマシになってる♡」「ハートを奪われた！」などの声が寄せられています。

【動画：愛猫に流行りの『おやつチャレンジ』をしてみたら…想像以上に『可愛すぎる展開』】

猫におやつチャレンジしてみたら…

Xアカウント「猫密度@イラスト (@nekomitsudo) 」は、投稿者さんの愛猫・ハルクくんの普段の姿や、投稿者さんが描いたハルクくんの可愛らしいイラスト・漫画を投稿しています。

この日はSNSで流行った"おやつチャレンジ"をハルクくんに試してみようとした飼い主さん。手のひらにおやつを1粒のせて、親指と人差し指で輪っかを作って見せてみると……

よくネットでも見かける「輪っかに口を入れる」ポーズが見れました！かわいい♡

しかし、目の前にあるおやつが取れないハルクくん。一旦、「落ちてないかにゃ」と下を確認し、再びチャレンジ！

しかし、やっぱり輪っかがおやつを妨害し、取ることができないハルクくん。拗ねてしまったのか、絶望した様子で顔を背けてしまいました……。

最終手段！

その後もしばらくフリーズしていたハルクくん。

すると、輪っかに向かってお顔を近づけ始めました。もう一度、同じようにチャレンジするのでしょうか！？

なんと、輪っかに無理やり口をむにゅ～～っと強引に押し込み、強行突破しておやつをゲット！諦めることなく、別のルートでおやつにたどり着くわけでもなく、最後の最後に強行突破してしまうボス猫感を表したハルクくんなのでした！

可愛すぎる"お口"がネットでも話題に！

輪っかに無理やり押し込んだハルクくんのお口は、ネット上でも「可愛すぎる」と大好評！Xに投稿されると89万回以上再生され、「強行突破派w」「ベロも出てて可愛さマシマシになってる♡」「ハートを奪われた！」などの声が寄せられました。

Xアカウント「猫密度@イラスト」さまでは、今回紹介したハルクくんの普段の様子や、そんなハルクくんとの日常を飼い主さんがイラスト漫画にした作品などが投稿されています。

ハルクくんとの愉快で楽しい日常が漫画化されているので、ぜひブレイクタイムのお供に覗いてみてくださいね！

ハルクくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

