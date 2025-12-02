【増田俊也 口述クロニクル】#63

【「時代に挑んだ男」加納典明】（62）乗った車は50台以上、「1台目は親父が借金して仕送りしてくれた金で…」

作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。

増田「いや、すごいな。外車の展示場開けそうなラインアップですね（笑）」

加納「アストンのV8も乗りましたね。ジネッタ、ゴルフ、日産GTR、キャデラック、シボレーカプリス、マーキュリーモントレー。それから何だっけな。忘れてるのは結構あって……」

※シボレーカプリス:アメリカのGMシボレー部門が生産しているフルサイズセダン。シボレーの最上位車。1996年でいったん消滅したが2011年に再び新型が登場し、ロサンゼルス警察などがパトカーとしても使用した

増田「いや、もう十分です（笑）。素晴らしいです。例えば3台持ってる時とか4台持ってる時期ってあったんですよね」

加納「ええ。多い時は大体5台持ってましたね。いろんな車に乗りたくて」

増田「バッテリー上がっちゃいませんか」

加納「大丈夫でしたね。ガンガンに乗ってましたから。駐車場代なんかも半端じゃなかったけど（笑）」

増田「そうでしょうね」

加納「都内ですからね」

増田「若い頃に女性のところを回ってた時は、そういう車で夜中走ってたんですね」

加納「そうですね。公私にわたって使いましたね」

増田「車とバイク、好きなのはどっちですか」

加納「それはバイクですよ」

増田「バイクもたくさん乗られたんですか」

加納「そうですね。ええと。もう全部は思い出せないから、いくつか言いますよ」

増田「はい」

加納「BMW、ドカティ、トライアンフ、ホンダ、ヤマハ、トーハツって、これ国産ですけど。それからアグスタ。KTM。だいたい主だったところはそのぐらいですかね」

増田「よくそれだけ乗る時間がありましたね」

加納「そうだ。ノートンっていうのも乗ってましたね」

増田「乗っていた総時間としたらどっちが多いんですか？ 車とバイク」

今の愛車は…

加納「それは圧倒的に車ですね」

増田「仕事の移動用にはバイクは使えませんからね」

加納「機材もありますから」

増田「軽く乗りたいときにバイクですね」

加納「うん。時間が空いた時とか、ちょっとツーリング行きたいって時はバイクで。箱根なんかすぐ行って帰ってこれますからよく行きましたね」

増田「車に4WDが入ってないですけど。あ、ランドクルーザーを北海道で乗ってましたね」

加納「そうですね。ランドクルーザー乗ってました。でもあんまり四駆って好きじゃないんですよ」

増田「それは座る場所が高いからとか？」

加納「そうですね、あんなもんトラックだと思ってましたから。僕はやっぱりなるべくオートバイに近いってことはないんですけども。オープンのスポーツカーが一番好きなんですよ。だからポルシェなんかもちろんオープンありましたし。よく乗ったですね」

増田「しかし夢のある話ですね。これだけの車やバイクに乗れるっていうのは」

加納「ただ考えてみりゃ、これだけの車とかバイクだったら家1軒ぐらい建ってますけどね」

増田「いやいや。1軒では済まないですよ」

加納「たしかに（笑）。マンションぐらい建てれたな。まだまだ他に何十台単位で乗ってたと思うけど、忘れちゃったな」

増田「50台はいってると」

加納「いってますね」

増田「今はもうあまり車には乗られないですか？」

加納「今は事務所用にボルボに乗ってます」

▽かのう・てんめい:1942年、愛知県生まれ。19歳で上京し、広告写真家・杵島隆氏に師事する。その後、フリーの写真家として広告を中心に活躍。69年に開催した個展「FUCK」で一躍脚光を浴びる。グラビア撮影では過激ヌードの巨匠として名を馳せる一方、タレント活動やムツゴロウ王国への移住など写真家の枠を超えたパフォーマンスでも話題に。日宣美賞、APA賞、朝日広告賞、毎日広告賞など受賞多数。

▽ますだ・としなり:1965年、愛知県生まれ。小説家。北海道大学中退。中日新聞社時代の2006年「シャトゥーン ヒグマの森」でこのミステリーがすごい！大賞優秀賞を受賞してデビュー。12年「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」で大宅壮一賞と新潮ドキュメント賞をダブル受賞。3月に上梓した「警察官の心臓」（講談社）が発売中。現在、拓殖大学客員教授。