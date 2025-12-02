しっとりふわふわとした食感！乃が美「ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン エクストラ」

高級「生」食パン専門店乃が美は、世界的なプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」が監修した冬の新作を、2025年12月1日(月)より期間限定で販売中。

今回登場するのは、前回好評だった商品をさらにリッチに進化させた「ショコラ「生」食パン エクストラ」と、初登場となる「ホワイトチョコレートクリーム」の2品です。

乃が美「ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン エクストラ」

販売期間：2025年12月1日(月)〜12月31日(水)

価格：ハーフサイズ(1斤) 1,800円(税込)〜

販売場所：国内全店舗、百貨店イベント会場、オンラインストア

乃が美が誇る「究極のくちどけ」と、ゴディバの豊かなチョコレートの風味が融合した贅沢な一品です。

2025年2月に販売されたモデルと比較してチョコレートの配合量を増量し、カカオ本来の深く芳醇な味わいを際立たせています。

焼成温度や時間を微調整することで、しっとりふわふわとした食感を保ちつつ、濃密なチョコレートの層が口いっぱいに広がる仕上がりとなりました。

温めて楽しむ「フォンダンショコラ」体験

そのままでもチョコレートの滑らかさとパンの柔らかさが楽しめますが、おすすめは「リベイク」して味わうスタイルです。

好みの厚さにスライスし、電子レンジ（600W）で約20秒温めることで、中のチョコレートクリームがとろけ出します。

まるで焼きたてのフォンダンショコラのような、温かく濃厚なくちどけを堪能できる特別な食べ方です。

対照的な魅力「ホワイトチョコレートクリーム」も同時発売

同期間中、ゴディバ監修としては初となる「ホワイトチョコレートクリーム」（税込1,000円）も登場します。

高品質なベルギー産クーベルチュールチョコレートを使用し、純粋で繊細なバニラとミルクの香りが楽しめる一品です。

カカオの重厚感を追求した「黒」の食パンと、上品な甘さが引き立つ「白」のクリーム。

対極的な魅力を持つ2つの商品が、冬の食卓を華やかに彩ります。

乃が美「ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン エクストラ」の紹介でした。

