伊野尾慧＆松本穂香『50分間の恋人』 場面写真を初公開＆追加キャスト発表
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香がW出演を務める、来年1月スタートのABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜 後10：15）から、“変わり者イケメン”伊野尾、“仕事に夢中な堅実女子”松本の姿を捉えた場面写真が初公開。あわせて追加キャストも発表された。
【写真】複雑な恋模様…『50分間の恋人』相関図
同作は、伊野尾演じる“AIだけが親友の変わり者イケメン”晴流と、松本演じる“仕事に夢中な堅実女子”菜帆が繰り広げるズレきゅんラブコメディー。菜帆が晴流にコーヒーをぶちまけ、30万円もする服を汚してしまったことから、“弁償金の代わりに弁当を30回作る”という弁当契約を結ぶことに。菜帆は晴流のズレた言動に振り回されつつも、晴流の優しさや真っすぐさに次第に惹かれていくが……。ライバル会社に勤めていることが発覚。スムーズにはいかない二人の恋模様を描く。
このほど、ズレきゅんさながら“ズレた“晴流の写真、”きゅん“な写真を公開。転びかけた菜帆を晴流が受け止める、まるで少女漫画のような“きゅん”ショット。初めは無愛想な晴流ですが、「また会いたい」や「俺が守るから」など、菜帆にストレートに想いを伝えるシーンも登場する。しかし「ごめん、ドキっとさせちゃった？」と言う晴流に対し、菜帆は「いえ、大丈夫です」とばっさり。コミカルな掛け合いも本作の見どころの一つとなっている。
そして伊野尾が、「晴流は本当に『何者だ？』と思いましたね(笑)。今まで生きてきた中で出会ったことがないタイプ」と話す通り、ちょっぴりズレている晴流は初登場シーンで、街中に盆栽を抱えて現れる。盆栽と共にたたずむ“変わり者イケメン”晴流の姿を捉えたカットとなっている。さらに弁当契約という晴流のズレた提案を、渋々受け入れてしまった菜帆が料理するカットも解禁する。
晴流と菜帆がそれぞれ勤務するのは、敵対するゲーム会社のパイレーツとダブルスターズ。元夫婦の社長・恭平（高橋光臣）と志麻（木村多江）が公私混同でいがみ合い、熾烈な業績争いを繰り広げており、両社の職場は良くも悪くもライバル社に負けまいという気概と活気にあふれている。今回は、パイレーツとダブルスターズに勤める追加キャストを、役どころと合わせて紹介。
まずは晴流が働くパイレーツから、田村健太郎が演じるゲームプランナーの氷川晃司（ひかわ・こうじ）。晴流と同期の氷川は現在、スランプ中の晴流を抜いて業績トップ。にもかかわらず、晴流だけが社長から特別に扱われていることが気に入らず、晴流には嫌味な態度で接する場面も。プライドの表れでもある男の嫉妬を、田村がどう演じるのか。
パイレーツの総務部で働く大酒咲良（おおさけ・さくら）役には、ドラマ初出演となるABCテレビアナウンサーの大仁田美咲。秋元真夏演じる社長秘書・麗美が、晴流にアタックしては玉砕を繰り返す様子をそばで見ている大酒は、麗美につい余計な一言を放つ役どころ。秋元と大仁田のコンビネーションにも注目。
続いて菜帆が勤務するダブルスターズから、中田クルミが演じる社長秘書の梨本瞳（なしもと・ひとみ）。瞳は、志麻が元夫とパイレーツ社に向け感情を爆発させる様を横目で見ながら、決して暴走させないよう冷静に志麻の側に控える有能な秘書。中田が凛とした佇まいでクールに表現する。
同じくダブルスターズから、菜帆の後輩で入社２年目の糀谷明愛（こうじや・あきえ）には田畑志真が扮する。菜帆と同じチームに所属し、味方良介演じるチームリーダーの渋谷が菜帆に片想いしていることに気づいている明愛は、渋谷にさまざまなアドバイスを送りその恋を成就させようとするが。先輩思いの若手社員を田畑がフレッシュに演じる。
さらに本多力が、晴流の親友であるAIアシスタント「バディー」の声を担当する。他人と素直に接することができない晴流が、唯一心を開ける存在のバディー。晴流とバディーの会話は、普段は無愛想な晴流の、菜帆に対する本音が聞けるシーンにもなる。晴流の性格を学習し、晴流が受け入れられるような最適解を導く頼もしいバディーに、本多が独特の声を吹き込む。
