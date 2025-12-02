シンガポール国立大学（NUS）リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか？』（ダイヤモンド社）は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か？ 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。

“忙し自慢”の人がやっているのは、

「仕事」ではなく「作業」

読者の皆さんには、「時間」の価値を再認識することをおススメしたい。

優先順位を精査しなおし、用件の内容も今一度チェックしなおしてはどうだろうか。

断りにくくても無駄な用件には、きっぱりノーと言おう。

そしてAIをフル活用しよう。日本ではAIブームという割には、すべての人がAIを使いこなしている、という状態でもないようだ。

“忙し自慢”の人たちがやっているのは、「仕事」ではなくて「作業」、または「儀式」である。社会にインパクトやバリューをもたらす「仕事」を、そんな長時間やったら大変。死ぬかもしれない。

「作業」や「儀式」だから何時間でもできるのだ。AI全盛の時代に、AIの専売特許である「作業」には、もう価値はない。どんどんAIにやってもらおう。

自由に主体的に使える時間を豊富に持っている

「時間資産家」になろう

一方で、どうでもいい話は断り続けると、あまり誘われなくなる。

自分が自由に主体的に使える時間を豊富に持っていることを、私は「時間資産家」だと思っている。

まあ、体のいい「暇人」である。

「いい話は、後出しじゃんけん」なのだ。いつでも返事は「行けます！ 行きます！」だ。

私の友人も常に時間を持っていて、だいたいいつでも来てくれ、会ってくれる。

資本主義の世の中では、誰かに自分をこき使わせるのではなく、自分のお金にいっぱい働いてもらうことが肝心だ。

寝ていても遊んでいても、仕事が進んで稼げるような仕組みを作るのだ。

そのことだけを、資本主義の下では「仕事」という。

（本稿は『君はなぜ学ばないのか？』の一部を抜粋・編集したものです）

田村耕太郎（たむら・こうたろう）

シンガポール国立大学リー・クアンユー公共政策大学院 兼任教授、カリフォルニア大学サンディエゴ校グローバル・リーダーシップ・インスティテュート フェロー、一橋ビジネススクール 客員教授（2022〜2026年）。元参議院議員。早稲田大学卒業後、慶應義塾大学大学院（MBA）、デューク大学法律大学院、イェール大学大学院修了。オックスフォード大学AMPおよび東京大学EMP修了。山一證券にてM＆A仲介業務に従事。米国留学を経て大阪日日新聞社社長。2002年に初当選し、2010年まで参議院議員。第一次安倍内閣で内閣府大臣政務官（経済・財政、金融、再チャレンジ、地方分権）を務めた。

2010年イェール大学フェロー、2011年ハーバード大学リサーチアソシエイト、世界で最も多くのノーベル賞受賞者（29名）を輩出したシンクタンク「ランド研究所」で当時唯一の日本人研究員となる。2012年、日本人政治家で初めてハーバードビジネススクールのケース（事例）の主人公となる。ミルケン・インスティテュート 前アジアフェロー。

2014年より、シンガポール国立大学リー・クアンユー公共政策大学院兼任教授としてビジネスパーソン向け「アジア地政学プログラム」を運営し、25期にわたり600名を超えるビジネスリーダーたちが修了。2022年よりカリフォルニア大学サンディエゴ校においても「アメリカ地政学プログラム」を主宰。

CNBCコメンテーター、世界最大のインド系インターナショナルスクールGIISのアドバイザリー・ボードメンバー。米国、シンガポール、イスラエル、アフリカのベンチャーキャピタルのリミテッド・パートナーを務める。OpenAI、Scale AI、SpaceX、Neuralink等、70社以上の世界のテクノロジースタートアップに投資する個人投資家でもある。シリーズ累計91万部突破のベストセラー『頭に来てもアホとは戦うな!』など著書多数。