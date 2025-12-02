抽象的すぎる目標で失敗するリーダーの共通点

【悩んだら歴史に相談せよ！】続々重版で好評を博した『リーダーは日本史に学べ』（ダイヤモンド社）の著者で、歴史に精通した経営コンサルタントが、今度は舞台を世界へと広げた。新刊『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）では、チャーチル、ナポレオン、ガンディー、孔明、ダ・ヴィンチなど、世界史に名を刻む35人の言葉を手がかりに、現代のビジネスリーダーが身につけるべき「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く方法を解説。監修は、世界史研究の第一人者である東京大学・羽田 正名誉教授。最新の「グローバル・ヒストリー」の視点を踏まえ、従来の枠にとらわれないリーダー像を提示する。どのエピソードも数分で読める構成ながら、「正論が通じない相手への対応法」「部下の才能を見抜き、育てる術」「孤立したときに持つべき覚悟」など、現場で直面する課題に直結する解決策が満載。まるで歴史上の偉人たちが直接語りかけてくるかのような実用性と説得力にあふれた“リーダーのための知恵の宝庫”だ。

多くの人の共感を生んだ

「身近な目標設定」の力

マハトマ・ガンディー（1869〜1948年）は、インドの宗教家であり政治指導者。イギリスの支配下にあったインドで地方有力者の家に生まれ、イギリスへの留学を経て弁護士資格を取得する。南アフリカで弁護士として活動した後、インドに帰国し、独立運動を指導することとなる。ガンディーは、イギリスの塩の専売制度に抗議する「塩の行進」やイギリス製品の不買運動などを展開し、「非暴力・不服従」の理念を掲げてインドの独立を目指す。第二次世界大戦後、国力が衰えたイギリスはインドの独立を承認するが、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒の対立により、1947年にインドとパキスタンが分離・独立。この分裂時に紛争が発生したが、ガンディーは断食を通じて平和を訴える。しかし、イスラム教徒との融和に反発した過激なヒンドゥー教徒の若者に暗殺される。ガンディーの「非暴力・不服従」の理念は、黒人解放運動の指導者マーティン・ルーサー・キング牧師をはじめ、その後の多くの指導者に大きな影響を与えている。

抽象より“手触り”のある旗を立てよ

もしガンディーが「インド独立を目指すための行進」を呼びかけていたとしたら――多くの人の共感と参加が得られていたかは、疑問です。

というのも、「独立」という概念はあまりに大きく、抽象的で、当時の一般庶民にとっては自分の生活とどうつながるのかが見えにくい目標だったからです。

生活の痛点を射抜く“塩”という選択

一方で、「塩」は違いました。

当時、イギリスの塩税法により、インド人は自分で塩をつくることが禁じられ、高額な塩を買わざるを得ない状況に置かれていました。

これは、日々の暮らしに直結する、誰にとっても「痛みをともなう現実」だったのです。ガンディーはここに着目したわけです。

行為で語る戦略

――作る・見せる・伝播する

彼は「塩を自分たちの手で作る」という行為を通じて、「イギリスの支配から解放されることで、生活がどう変わるか」を具体的に、そして象徴的に示すことに成功したのです。

つまり、「身近に感じられる目標を設定する力」があったということです。

