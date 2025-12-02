『ONE PIECE』の最終回を待ちわびているアメリカ人…世界が注目「エヌビディア株を全部売った男」の正体

なぜ、『ONE PIECE』？

2025年11月17日、ピーター・ティールが、所有していたエヌビディア株の全てを売却していたことが報道された。10月29日に同社が時価総額で世界初の5兆ドルを超えた矢先の出来事だ。といっても、売却自体は第3四半期の9月末までに行っていたことなので、従来からティールが言っていたように、テクノロジーとしてのAIのポテンシャルには期待するものの、今の株式市場の状況はバブル以外の何物でもないという判断によるものだったのだろう。

実際、エヌビディアの株価が5兆ドルを超えて以後、むしろ「AIバブル」が叫ばれることが格段に増えた（たとえば英エコノミスト誌など）。かつてリーマンショックを引き起こしたサブプライム危機の時のように、AI関連株だけでなく市場の暴落に賭ける「ビッグショート」を採るファンドも出てきているという。したがって、ティールの決断もそうした市場の見通しと同調したものと見るのがまずは妥当なのだろう。

そう断った上で、だが、ティールの場合、単に市場の推移に合理的な判断を下すだけの人物ではないことにも注意したほうがよい。彼は世界に「意味」を求めるキリスト者でもあるだからだ。

興味深いことに、ピーター・ティールは、マンガ『ワンピース(ONE PIECE)』の最終回を、作者の尾田栄一郎がどう描くのか、今か今かと待ちわびている。なぜなら、それが、ティールが抱くテックな未来の一つの解になるからだ。だとすれば、『ワンピース』にはティールの思考を探るためのヒントが隠されているのかもしれない。

いきなり何、言ってるんだ？と訝しく思う人もいるだろう。だが、ティールは宗教哲学ジャーナルである『First Things』に、この10月、サム・ウルフとの共著で『Voyages to the End of the World（世界の果てへの航海）』というエッセイを寄稿した。その最後で取り上げた航海劇が『ワンピース』だった。

エッセイの主題は、近年ティールの心を捉えている「アンチキリスト」にかかわるもので、その議論を「知は力なり」で知られる、シェイクスピアと同時代人の、17世紀イギリスの哲学者フランシス・ベーコンの著書『ニューアトランティス』から始めていた。ベーコンの提唱した科学とは、経験的実験と帰納的推論に基づいて自然の秘密を解明するプロジェクトのことで、これを神の啓示の継続であると巧みに位置づけたことで、表向き科学とキリスト教は両立すると装うことに成功した。だが、ベーコンの狙いは、科学を通じて病気、自然災害、偶然を廃することにあり、そうすることで神を不要にすることを夢見ていたという。

ONE PIECEも「アメコミっぽく」映っている？

ティールは、この『ニューアトランティス』の隠された企図を巡って、後年の作家たちが文学を通じて提起した議論を追っていく。その中心が、「科学はアンチキリストを召喚するのか、それとも抑止するのか」という問いだった。

ここで「アンチキリスト」とは、キリスト教の終末論（主には『ヨハネの黙示録』）の中でキリスト再臨の前に現れ、救世主を騙る偽キリストのことを指している。アンチキリストは端的にキリストの敵であり、だから悪魔のことだといわれたりもするのだが、その一方で、アンチキリストの登場がキリストの再臨に先立つことから、その予兆とも受け止められる厄介な存在だ。キリストの復活の前にはアンチキリストが出現しなければならない。

しばしばアンチキリストは、敵対する人物や陣営に向けて投影されてきた。宗教改革の頃、プロテスタント信者がローマ教皇をアンチキリスト呼ばわりしたこともあった。終末の到来を早めるという点で、核兵器を生みだした科学技術がアンチキリストとみなされたこともある。

こうしたアンチキリストへの認識が、テクノロジーの投資家であるティールがキリスト教の思考方法をシリコンバレーと関連付ける一つの理由だ。「科学はアンチキリストを召喚するのか、それとも抑止するのか」と問いかけるのも、原子力やAIに代表されるハイテクが、現代の人類文明に与える、破壊と救済の両義性を踏まえてのことである。なお、アンチキリスト出現の予防線が「カテコン（＝抑止するもの）」であり、この言葉もまた最近のティールの発言を追う際のキーワードの一つだ。

このように科学技術とキリスト教の終末思想との関係は、ティールの政治哲学や投資哲学、果てはそれらを支える彼の基本的な世界観、というか宇宙観（コスモロジー）につながるものである。

ちなみに、件のエッセイでは『ワンピース』を取り上げる前に、アメコミの傑作であり問題作でもある『ウオッチメン』が取り上げられている。つまり、ティールの目から見れば『ワンピース』もまたシリアスな社会問題を主題にするアメコミに連なる作品なのだ。

ルフィはキリスト、イムがアンチキリスト

『ウオッチメン』を刊行するDCコミックスといえば、MCUのマーベル（MARVEL）コミックスと比べて総じてダークな作風で知られるが、そうしたDC的なゴシック的な終末観が醸し出す憂鬱さを湛えた作品として『ワンピース』も捉えられていることになる。これはこれで興味深く、このままアメコミ談義にのめり込みたいところだが、ここはティールの話に戻ろう。

重要なのは、『ワンピース』についてすら、終末観あふれるコンテキストで読むことができてしまうほど、ピーター・ティールという人物がキリスト者であることだ。キリスト教の世界観の下で現代社会を眺めている。その事実をこのエッセイの一件はわかりやすく伝えている。

ティールがどのように『ワンピース』を捉えているか、参考までに見ておくと、彼が注目するのは、主には「新世界」突入後の「世界政府」や「天竜人（＝世界貴族）」、「五老星」といったワンピ世界の（強権的な）支配層が登場して以後の話だ。端的に、世界政府の主であるイムがアンチキリスト、主人公のルフィがキリスト、五老星は悪魔、カイドウはドラゴン、ビッグマムは「バビロンの淫婦」といった見立て。天才科学者ベガパンクと古代エネルギーの関係は、アインシュタインと原子力の関係になぞらえられる。ティールは、基本的に「平和と安全」を訴えることで人心を掌握する「世界統一政府」をアンチキリストと名指すことが多いが――だからコロナ禍以後こうした発言が増えている――、それをイムが率いる世界政府に重ねている。

実際、近年ティールはキリスト教の世界観、とりわけ「アンチキリスト」や「カテコン」などの終末観に関わる発言を、インタビューや寄稿などで繰り返してきた。先ほどの論文もその一つだ。9月には全4回の「アンチキリスト講義」をサンフランシスコで行っていた。

これらの事実は、どうやら思っていた以上に真剣に受け止めなければならない。ティールの言動については、過去のものにまで遡って聖書やキリスト教のコンテキストから見直す必要がありそうだ。しばしばティールはテックライトの領袖と見られているが、彼のキリスト教への傾倒ぶりを見ると、ちょっと違うのではないか？ という疑念すら生まれてくる。

たとえば、同じSFに言及していても、ティールの場合は、イーロン・マスクやマーク・ザッカーバーグとはだいぶ異なる。マスクやザッカーバーグは、とどのつまり、ただのSFオタク。マスクならダグラス・アダムスの『銀河ヒッチハイク・ガイド』、ザッカーバーグならニール・スティーヴンスンの『スノウ・クラッシュ』が、それぞれ宇宙開発やメタバースのネタ元といわれているが、それはただ子どもの頃に触れたSFのアイデアを、後生大事に温めてその夢の実現に取り組んでいるだけのことであり、特になにか人文的な深みや社会科学的な試みの意図があるわけではない。

マスクは50年代から60年代の黄金期SF、ザッカーバーグは80年代から90年代にかけてのサイバーパンク、という世代的違いはあるものの、SFのなかで空想的に描かれた未来を現実にしようとしている。もちろん、そのこと自体は別におかしな話ではない。SFプロトタイピングやスペキュラティブ・デザインといった形で、SF的想像力＝空想力をビジネスのアイデア出しに活用しようという風潮が2010年代にはあった。マスクやザッカーバーグはそうした想像力の使い方の先駆者として喧伝されていた。

だが、ティールがSFに触れる時は、その作品を支えた聖書的な世界観やプロットにまで遡って触発されていると思ったほうがよいのだろう。彼の根底には、まず聖書の教えや聖書のナラティブがあり、その解釈枠組みのなかで、成人以後の彼の保守思想も育まれた。

彼が愛読する『指輪物語』にしても、それが単に60年代に流行った「既成権力・権威への抵抗の物語」という理由からだけでなく、作者のトールキン自身がカトリックであったことも含めて、キリスト教の世界観が反映されたファンタジーであったからなのだ。聖書の終末思想を現代社会に適用させるうえでのシミュレーションだった。ただのマニアやファンでは済まない、もっと深いところでティールの考え方と共鳴し教導するものだった。そう受け止めるべきなのである。

ピーター・ティールの「終末観」はどのように醸成され、周囲に波及しているのか。後編記事『テクノロジーに埋没しない「憂鬱な人文系保守」…「エヌビディア株を全部売った男」ピーター・ティールの頭の中』へ続く。

