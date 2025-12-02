5児の母・辻希美、息子たちに“急遽作った”愛情にじむ即席弁当に反響「お弁当箱に入れるだけで気分上がるらしいです 良かったあ」
5児の母でタレントの辻希美（38）が11月28日、自身のブログを更新。息子たちに“急遽”用意した、愛情にじむ手作り弁当を披露した。
【写真】「お弁当箱に入れるだけで気分上がるらしいです 良かったあ」辻希美が“急遽用意した”息子たちへの手作り弁当
この日の夕食は、イカ飯。炊飯器を活用して丹精込めて手作りしたものの「子ども達はあまり好きじゃないようで」と、急いで別メニューを用意。
「急遽そぼろをソラと作りお弁当にしてあげたらコアはもちろんソラまで喜んで食べてくれました」「お弁当箱に入れるだけで気分上がるらしいです 良かったあ」と明かし、2色丼風の手作り弁当をうれしそうに眺める次男・昊空さん（そら・12）、三男・幸空さん（こあ・6）さんの様子を紹介した。
この投稿に対し、1500件以上の「いいね」が届けられている。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（44）と結婚。同年11月に長女・希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん、18年12月に三男・幸空さん、今年8月8日に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。
