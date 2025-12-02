30年放置されジャングル化した都内の一軒家、大伐採した結果…2日後の姿に「別世界！」「通常なら30万案件」
30年放置され、鬱蒼とした木々に囲まれてしまった一軒の家。そんな都内に現れたジャングルを大伐採でスッキリさせていくYouTube動画に反響があり「お見事、別世界！」「気持ちいい〜」「通常なら30万超え」」など賞賛の声が寄せられている。動画の投稿者は、コロナ禍を機に便利屋を始めたモノマネ芸人「桑田真似（ますに）」さん。「市川の便利屋」（@ichikawanobenriya）さんとして活動する桑田さんに、動画の裏話を聞いた。
【写真】ジャングル化した庭を大伐採したら…？
■７メートル級の庭木、覆うツタ、茂る雑草…庭がジャングル化してしまった理由とは
――「便利屋」のお仕事を紹介した動画「ジャングル大伐採in板橋」に85万再生を超える反響があり、驚きや称賛の声が寄せられています。まずは、反響を受けての心境をうかがえますか？
「『驚き』としか言いようがないです。ただ目に入った草木やツルを取りまくっている状況を撮影しただけだったのに、たくさんの方からこんなにも温かい評価をいただけてびっくりしました。実は今回の動画は、アップして最初の２ヵ月はほとんど再生されておらず、何の前触れもなく急に20万再生されたんです。伐採作業がこんなに視聴者さんの興味を集めるとは思ってもみませんでした」
――「ジャングルが別世界に、お見事！」「手際がよすぎる」など、作業のスムーズさに感銘を受けた人が多いようです。
「実際は現場でうんうん唸りながら考え込んでいたり、カマを探してウロウロしていたりするのですが、20倍〜50倍速に編集しているので、テキパキ動いているように見えるのかもしれません（笑）。自分としては動きが遅いほうだと思っているので、手際が良いと勘違いしてもらえていることにも驚きがありました」
――今回の動画に登場したお宅は、都内とは思えないほどの緑に覆われた状態でした。実際に現地を訪れて目の前にした際の、率直な感想をお聞かせください。
「タイトル通り『ジャングルだ！』と思いました。新婚旅行で行ったブラジルのアマゾンツアーで見た光景とそっくりでしたね…。事前に写真などで状況確認せずに現場に行きましたので、目の前に現れた密林に唖然とし、いったいどれくらいの時間がかかるのか想像がつかなくて不安でした」
――なぜここまで、家の周りがジャングル化してしまったのでしょうか？
「実家を相続されて以来、30年以上も庭の手入れをしていなかったそうなんです。ご依頼主さんは前から『庭をどうにかして欲しい』と言われており、ずっとのらりくらりと逃げ続けていたのですが、ついに観念してご依頼するに至ったとか。作業後にお家周りをご覧になった20歳の息子さんが『初めて地表を見ました』と言っていたのが印象的でした（笑）」
■「硬すぎ！」「タイムカプセル!?」動画からは伝わらない作業の大変さと料金の秘密
――７メートル級の庭木、絡みつくツタ、地面を覆いつくす雑草…どれをとっても大変な作業だったかと思いますが、とくにご苦労されたことを教えてください。
「苦労した作業ベスト５をご紹介します。まずは『カエデの木が硬すぎた』こと。野球バットの素材になる木だけあって相当な硬さで、チェーンソーをもってしても時間がかかりました。続いて大変だったのが『物置裏エリア』です。草が繁りすぎて、なにが埋もれているのか全く分からず恐怖でした…。未開封の瓶ビールが12本入ったビールラックを発掘した時は、タイムカプセルかと思いましたね」
――あの密林の中にはそんなものまで…驚きです。
「そして、幹を覆った毛がチェーンソーに絡まり何度も動かなくなった『シュロ伐採』と、レシプロソーやヘッジトリマーなど電動工具を駆使したものの、絶妙に柔軟な枝が全ての攻撃をしなやかに受け流すので大苦戦した『アジサイ伐採』。アジサイは結局、電動工具は諦めてカマを使いコツコツと切ることにしましたが、とても大変な作業でした」
――これら以上に苦労された作業とは…？
「『伐った幹の移動』です！ 伐採後の幹は20〜40キロあり、何回か運ぶ程度なら問題ないのですが、10回超えたあたから腰が悲鳴をあげているのに気が付きました…。裏手のガレージまで10メートルほど運ぶだけだったのですが、やはり何往復もすると、腰へのダメージが蓄積されていくのが分かりました。身を削る仕事なのだと感じました」
――動画で見ているだけでは分からない、現場の大変さですね。そんな大仕事となった今回の大伐採ですが、コメントでは「これだけの作業で格安すぎる」「通常なら30万案件」など料金について驚きの声も上がっています。
「２年前のことですが、確かにこの現場は安すぎたと思います（笑）。ただ、そこには様々な理由がありました。まず今回のご依頼主さんが、普段から草野球の助っ人に来てくれている、とてもお世話になっている方だったこと。そして、事前に電動工具を買い揃え、当日も一緒に作業し、最寄り駅まで車で送迎してくれたこと。それらを考慮して、作業料金をご提案させていただいたんです」
――親しい間柄だったのですね。
「ランチもご馳走して下さったり…ただ、それらを考慮したとしてもこの現場の作業料は格安だったと今では思います（汗）。ですので、驚かれる方がいるのも頷けます。このジャングル伐採作業でいただいた料金の詳細は動画の最後で発表しておりますので、ご興味ある方はぜひ確認してみてください」
――当時と今では異なる部分が多々あるかと思いますが、“市川の便利屋”さんの作業料金の目安について教えてください。
「料金はこれまでに何回か更新しており、最新のものはチャンネル内にアップした動画の概要欄に更新日と共に掲載してあります。最新動画の概要欄をご確認いただければと思います」
――YouTubeチャンネルでは「庭整理」の動画を数多く公開されている「市川の便利屋」さん。投稿のきっかけや目的についてお聞かせください。
「『便利屋』を営む小生は、プロの庭師やプロの大工ではありません。『素人に毛が生えてないような者』ですので、動画で作業の手際や仕上がりをじっくりご覧いただき、本当にこのような者に仕事を依頼して良いものか、お問い合わせ前に熟考してもらうための資料として動画を作成しております。失敗したシーンや怪我をしているシーンなども隠さず公開しているのも、そういったリスクがあることを理解していただくためです」
――もともとは、依頼を検討している方向けに作られた動画だったと。
「そうですね。ただ現在、なぜか当チャンネルを一番見てくださっているのは大阪市の方で、依頼しやすいはずの市川市は20番目なんです（笑）。ですので、依頼したい方がご覧になっているというより、ジャングルが消えて行く様を気に入ってくださった視聴者の方が大半なのかな…と思っております」
――確かにジャングルだったお庭がすっきりする様子は、見ていて本当に楽しいです！
「小生の当初の目的と視聴者さんの視聴目的は違っているようですが、このような作業動画でも楽しみにしてくださっている方がいるのは嬉しいことですね。最近ではそうした期待に答えられるよう、視力を削りながら動画編集に明け暮れる日々を過ごさせていただいています。これからも、みなさんが楽しめる動画をお届けできるように、日々身を削りながらお庭作業を頑張っていきたいと思っております」
