個性的だと思う「中部地方の図柄入りナンバープレート」ランキング！ 「岡崎（徳川家康公の兜）」を抑えた1位は？【2025年調査】
地域ごとに特色が光る図柄入りナンバープレートは、デザインを通してその土地の魅力を広く発信しています。中でも、その土地ならではの独自の世界観を大胆に表現したデザインは、見る人に強いインパクトを与え、街中でも注目を集めます。
All About ニュース編集部では、2025年11月13〜14日、全国の10〜70代の男女250人を対象に、「地方版図柄入りナンバープレート（北陸信越・中部地方）」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、個性的だと思う「中部地方の図柄入りナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
2位：岡崎（愛知県）／徳川家康公の兜の変遷／58票2位は、愛知県「岡崎」の徳川家康公の兜の変遷。徳川家康の兜がどう変わったかを描くという、歴史ファンにはたまらないマニアックなテーマです。「兜の変遷」という切り口の珍しさが、「他にはないアイデア」として個性的と捉えられています。
回答者からは、「徳川家康公の兜の変遷が描かれ、歴史的な重厚さと地域の誇りを感じさせるデザインだからです」（40代女性／埼玉県）、「歴史的な人物の『道具（兜）』の変遷というニッチでディープなテーマを扱っているから」（40代女性／福井県）、「徳川家康絡みは歴史が感じられますし、他ではなかなか実現できないからです」（30代女性／東京都）などの声がありました。
1位：豊田（愛知県）／豊田スタジアムとグランパスくんファミリー／62票1位は、愛知県「豊田」の豊田スタジアムとグランパスくんファミリー。スタジアムとスポーツチームのキャラクターを前面に押し出したデザインです。地元のプロスポーツチームとコラボレーションしたデザインは珍しく、そのユニークさが「個性的」の1位に輝きました。
回答者からは、「自動車産業の中心地でありながら、花をモチーフにしている点が意外性があり、個性的だと感じる」（40代女性／愛知県）、「スポーツとゆるキャラの融合でポップだけど特徴的だから」（40代男性／静岡県）、「サッカーのまち・豊田を象徴するスタジアムとキャラクターが描かれており、とても個性的です」（30代女性／秋田県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)