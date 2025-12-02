「弟が楽しそうやから俺もやってと…小学5年40kg

パパ頑張りました 笑った笑った」



【写真】パパが、40キロのお兄ちゃんを「たかいたかい」すると……

0歳と11歳の年の差兄弟を育てているnonsukeさん（@non_y.k.r.k）が、日常の一コマをThreadsに投稿し、話題となっています。



投稿された写真は2枚。1枚目はソファの上で赤ちゃんを「たかいたかい」しているパパさん。2枚目には大きなお兄ちゃんを「たかいたかい」している様子が。パパさんの足の曲がり具合やお兄ちゃんを支える体勢を見るだけでも、その重さが伝わってくるようです。



この投稿に、

「頑張った！パパすんごく頑張った！」

「素直に言えるにいちゃんええ子や お父さんまだまだ鍛えんとねぇ」

「何年後かにその写真見たにぃちゃんの表情がみたいです」

「しあわせのかたまり」

「甘えてきてくれてパパ幸せですね」

「父さん次の日筋肉痛と肩が上がらなくなるパターン」

「か、可愛いけど…ふんぬぅ!!てなってるところが笑 パパのいい思い出写真ですね！」

「小学５年生、めちゃくちゃ嬉しかったと思う!!」

「わぁ！幸せのお裾分けありがとうございます 長男くん、きっとこの時のこと忘れないでしょうねぇ」

といったコメントが寄せられ、みなさん心温まった様子。



母親のnonsukeさんにお話を聞きました。



下の子ばかりで寂しいと泣かれたことも…

――どういったシチュエーションで「たかいたかい」をすることに？



夜ご飯を食べていて下の子はダイニング横のリビングでおもちゃを広げて遊んで待ってもらっている状態でした。パパが最初に食べ終わったので下の子と遊んでいたんです。



その流れで「たかいたかい」が始まり、次に食べ終わった私が写真を撮っていたら上の子が「楽しそう！！パパ〜俺の事もできる？？」と聞いてきたのが始まりでした。



――弟くんは生後どのくらい？



いまは、7カ月になりました。体重は8.5kgです。



――お兄ちゃんは40kgなので約5倍！お写真からも嬉しそうな様子が伺えます。



重たくて全然上がっていないのに「うわっ！めっちゃ上がってる！こわいこわい！！」とキャッキャ笑ってました。「こんなに怖いのにケラケラ笑ってる下の子が凄すぎる！！」と言っていました。上の子の怖がり様とパパの必死感が面白すぎて私は笑いすぎてお腹いたかったです笑。



――お兄ちゃんは意外と高さを感じられたのですね。パパさんの感想は？



上の子の時は全然上がってないのに、「どや！俺もまだまだいけるやろ！」って感じでしたが、息切れしてるし腰痛いとボロボロでした。翌日以降、筋肉痛や腰痛などにはならず大丈夫でした！



――ミルクを作って飲ませるなど、他の投稿からもお兄ちゃんが弟さんのことをとても可愛がってる様子が伝わってきます。



私がご飯の準備中や掃除などで少しバタバタしてる時に下の子がぐずると、率先して抱っこしたりおもちゃで遊んだりしてくれます。



オンラインでお友達とゲームで遊んでない時に限りですが、ミルクを作ってそのまま飲ませてくれます。



「とにかく可愛い！！」といつも言ってくれます。11歳の歳の差なので同じもので対等に一緒に遊ぶとかそういう姿は見れませんが、同じ親目線？的な感じで弟の成長を私と一緒に喜んでみたり、ただただ存在が可愛いって感じです。ただ、オムツ替えは断られました笑。



――なんとも小学生らしいですね。



ただ、正直下の子が産まれるまで不安でした。どうしてもオムツやミルクの時間は下の子優先になってしまうので、小学5年で難しい時期に片足突っ込んでる感じですし、反抗期が加速してしまったりグレたりしたらどうしようかと思ってました。



実際、最初の1ヶ月はご飯の準備や最低限の家事以外、私はほとんど寝室にこもって過ごしていて。上の子の話も学校から帰ってきたらしっかり聞くようにはしていたのですが、下の子ばかりで寂しいと泣かれた事もありました。それでも、泣いて伝えてくれた事はすごくありがたかったです。1人で抱え込まずに伝えてくれたのでそこから家族の絆がさらに深まった気がします！



そこからは、上の子も帰ってきたら寝室でゲームをしたり、一緒に過ごしました。



その時ポロっと「俺が生まれた時もこうやってお世話してくれてたん？」「こんなに大事にしてくれてたん？」とか聞いてくれたことがあって。いっぱい話しながら私も涙がとまらず、泣きながら、「初めての赤ちゃんで不安だらけでこんなもんじゃないくらい大切にお世話してたよ」と説明すると最後に「俺も弟も産んでくれてありがとう」と言われました。



――お話を聞くだけで泣けてきます。



私が次女で、パパは双子で上の子の気持ちが2人ともわからずなので、「お兄ちゃんだけが我慢することがないようにしようね」と夫婦で決めました。



長男が優しいのは親である私も不思議なくらいですが、パパがほんっっとに優しくて、きっとパパに似てくれたんだと思います。



お互いが一人っ子の様な感じの兄弟ですが上の子はこのままの優しく頼れる存在として育ってくれたら嬉しいですし、下の子はお兄ちゃんに憧れて育ってほしいですね。２人が毎日笑っていてくれたら嬉しいです。



――今回の投稿にたくさんの方が心温まった様子でした。



すごくたくさんのコメントといいねをいただけて、人生初バズりしました！笑。「幸せのお裾分けをありがとう」などのコメントをたくさんいただけてすごく嬉しかったです。たくさんの方に見てもらえて、笑ってもらってほっこりしてもらえてたら嬉しいです。



◇ ◇



素直に甘えられるお兄ちゃんも、「たかいたかい」されている赤ちゃんも、頑張るパパさんもみんな可愛らしいお写真で、微笑ましく見守りながら撮影された雰囲気が伝わってきます。



お子さんたちに愛情たっぷりに接してらっしゃるnonsukeさんご夫婦。優しく心健やかに成長されているお兄ちゃんと弟くんとのこれからの生活も楽しみですね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 真弓）