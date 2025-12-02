「ローソン」×「パンとエスプレッソと」コラボ商品2種を実食！ じゅわっと染みた“しっとりフレンチトースト”が最高
「ローソン」は、12月2日（火）から、ベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」とコラボレーションした新作パン2種を発売します。今回クランクイン！トレンドは、「珈琲ホイップパン」と「しっとりフレンチトースト」を実食！ 名店の味を手軽に楽しめる注目商品をレポートします。（取材・文・写真＝西門香央里）
【写真】お手頃価格なのもうれしい！ 「パンとエスプレッソと」コラボ商品詳細
■専門店のこだわりが光る
今回登場するのは、エスプレッソを生かしたホイップを使った「珈琲ホイップパン」と、ふわとろ食感の「しっとりフレンチトースト」から成る2品。ベーカリーカフェらしいこだわりがぎゅっと詰まったラインナップです。
まずは「珈琲ホイップパン」を紹介。エスプレッソのほのかな苦味がきいた珈琲ホイップがふんわり生地の中にたっぷり詰まり、甘さ控えめで大人も食べやすい味わいになっています。
トッピングされたナッツがカリッと香ばしく、食感のアクセントに。パンというより“コーヒーショップのスイーツ”のような感覚にもなる、ブラックコーヒーにもよく合う一品でした。
そして、個人的イチオシの「しっとりフレンチトースト」は、卵と乳のコクが感じられるフレンチトースト液が生地の中心までしっかり染み込み、口に入れた瞬間にやさしい甘さがジュワッと広がります。
さらにうれしいポイントが、食べやすいように最初から“切り目”が入っていること。ホイップクリームやバニラアイスを添えれば贅沢なデザートとしても楽しめそう！ 本格的なフレンチトーストを思わせる上品な仕上がりで、「また食べたい」と思わせる満足度です。
「パンとエスプレッソと」らしい素材の良さが感じられる今回のコラボパン。ファンはもちろん、甘いパンが好きな人にもおすすめしたい仕上がりでした。
