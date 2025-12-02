【韓国】

消費者物価指数（CPI）（11月）08:00

予想 N/A 前回 0.3%（前月比)

予想 N/A 前回 2.4%（前年比)



【豪州】

経常収支（2025年 第3四半期）09:30

予想 N/A 前回 -137.0億豪ドル（経常収支)



【英国】

ネーションワイド住宅価格指数（11月）16:00

予想 -0.1% 前回 0.3%（前月比)

予想 1.5% 前回 2.4%（前年比)



【南アフリカ】

実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）18:30

予想 N/A 前回 0.6%（前年比)



【ユーロ圏】

ユーロ圏雇用統計（10月）19:00

予想 6.3% 前回 6.3%（ユーロ圏失業率)



ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（11月）19:00

予想 -0.3% 前回 0.2%（前月比)

予想 2.1% 前回 2.1%（前年比)

予想 N/A 前回 2.4%（コア・前年比)



※予定は変更することがあります

