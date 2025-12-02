【韓国】
消費者物価指数（CPI）（11月）08:00
予想　N/A　前回　0.3%（前月比)
予想　N/A　前回　2.4%（前年比)

【豪州】
経常収支（2025年 第3四半期）09:30
予想　N/A　前回　-137.0億豪ドル（経常収支)

【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（11月）16:00
予想　-0.1%　前回　0.3%（前月比)
予想　1.5%　前回　2.4%（前年比)

【南アフリカ】
実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）18:30
予想　N/A　前回　0.6%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏雇用統計（10月）19:00　
予想　6.3%　前回　6.3%（ユーロ圏失業率)

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（11月）19:00
予想　-0.3%　前回　0.2%（前月比)
予想　2.1%　前回　2.1%（前年比)
予想　N/A　前回　2.4%（コア・前年比)

※予定は変更することがあります