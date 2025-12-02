本日の予定【発言・イベント】
10:00 パウエルFRB議長、討論会出席（金融政策や経済見通しに関する発言なし）
12:35 日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度）
16:00 英中銀金融安定報告
19:00 ベイリー英中銀総裁、記者会見
22:00 ドレンツ・スロベニア中銀暫定総裁、BIS・ECB共催外国為替会議開会挨拶
3日0:00 ボウマンFRB副総裁、下院金融サービス委員会出席（金融政策や経済見通しに関する発言なし）
7:00 ブロック豪中銀総裁、ケント豪中銀総裁補佐、上院経済委員会出席
米自動車販売 (11月)
OECD経済見通し
※予定は変更することがあります
