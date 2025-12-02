天羽希純、写真集リリースに「すごく嬉しく思う」【写真公開】 #2i2への思いも
#2i2の天羽希純が、来年1月7日に写真集『BONUS』を発売する。2日までに、写真が解禁となった。
【写真】見事なボディ！美バストあらわな天羽希純
■天羽希純
――写真集発売決定おめでとうございます！
ありがとうございます！同じグループで写真集を発売できることをすごく嬉しく思うのと同時にプレッシャーもすごく、思い出としてみんなで一緒に出せるっていう嬉しさと私は前回から写真集リリースのスパンが短かったので「みんな希純に飽きてないかなぁ…」とか、そういう心配とか緊張とか不安プレッシャーなどがすごくあります。
でも本当に解散が決定してもこうやってみんなに支えられながら写真集の発売ができて解散だけど#2i2で一緒に活動しているような感覚もあって、みんなの写真集の発売も楽しみだし、自分の写真集の発売も緊張するけど楽しみだし「とにかく早く全員分の写真集が見たい！」っていう風に思ってます！
――12月6日のLAST TOUR『Pages of You』にて#2i2としての活動を終了されますが現在の心境を教えてください。
まだ正直実感はないんですけど、残りのライブが数回ということで、すごい緊張感っていうのは出てきました。だけどメンバーと一緒にいすぎて、本当にこのグループが終わるのか？という気持ちで正直実感が湧きません…。でも最後のライブ、解散ライブに関しては「楽しもう！」という気持ちの方がとても大きくて、私たちが楽しめば、みんなも悲しい気持ちだったり寂しい気持ちというよりもすごく前向きな気持ちで「完成」という形で終われるのではないかなと思っていて私たちが何より楽しむというのを心がけています！
――最後に一言お願いします。
いつも応援ありがとうございます！皆さんの応援のおかげで今の#2i2があります。私は最初に活動休止をしてしまったり、さらに最後の方にもお休みをいただいてメンバーにいろいろ迷惑をかけてしまったり応援してくれている方に心配とご迷惑をおかけしました…。いろいろあったんですけど、何よりそんな私を支えてくれるグループは#2i2 しかないと思っているので本当に#2i2にでよかったなと思っています。
12月6日で一旦#2i2は活動を終了してしまうんですけれども、これからも#2i2のメンバーそれぞれの道の応援と天羽希純の応援もぜひよろしくお願いします！
【写真】見事なボディ！美バストあらわな天羽希純
■天羽希純
――写真集発売決定おめでとうございます！
ありがとうございます！同じグループで写真集を発売できることをすごく嬉しく思うのと同時にプレッシャーもすごく、思い出としてみんなで一緒に出せるっていう嬉しさと私は前回から写真集リリースのスパンが短かったので「みんな希純に飽きてないかなぁ…」とか、そういう心配とか緊張とか不安プレッシャーなどがすごくあります。
――12月6日のLAST TOUR『Pages of You』にて#2i2としての活動を終了されますが現在の心境を教えてください。
まだ正直実感はないんですけど、残りのライブが数回ということで、すごい緊張感っていうのは出てきました。だけどメンバーと一緒にいすぎて、本当にこのグループが終わるのか？という気持ちで正直実感が湧きません…。でも最後のライブ、解散ライブに関しては「楽しもう！」という気持ちの方がとても大きくて、私たちが楽しめば、みんなも悲しい気持ちだったり寂しい気持ちというよりもすごく前向きな気持ちで「完成」という形で終われるのではないかなと思っていて私たちが何より楽しむというのを心がけています！
――最後に一言お願いします。
いつも応援ありがとうございます！皆さんの応援のおかげで今の#2i2があります。私は最初に活動休止をしてしまったり、さらに最後の方にもお休みをいただいてメンバーにいろいろ迷惑をかけてしまったり応援してくれている方に心配とご迷惑をおかけしました…。いろいろあったんですけど、何よりそんな私を支えてくれるグループは#2i2 しかないと思っているので本当に#2i2にでよかったなと思っています。
12月6日で一旦#2i2は活動を終了してしまうんですけれども、これからも#2i2のメンバーそれぞれの道の応援と天羽希純の応援もぜひよろしくお願いします！