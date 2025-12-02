東雲うみ“うさぎ姿”で見せる圧巻美バスト 「漫画アクション」で“ふわもふ”グラビア
東雲うみが、2日発売の『漫画アクション No.24』で表紙と巻頭グラビアを飾る。グラビアアイドル、コスプレイヤー、YouTuberとして幅広く活動する東雲は、美尻と圧巻のバストで支持を集めており、今回もその存在感を存分に発揮している。
【写真】東雲うみ“うさぎ姿”で見せる圧巻美バスト
寒さが増す季節に合わせて、同号では“ふわふわもふもふ”の雰囲気をまとった東雲が登場。うさぎのような愛らしい姿で、穏やかな時間を過ごすシーンを切り取ったグラビアが展開される。誌面では柔らかな質感と温かな空気感をまとったカットが連なり、見る側もほっと息をつける内容となっている。
巻中グラビアには、尊みを感じて桜井が登場。12月21日に発売される1st写真集の内容を先行して紹介しており、フィギュア好きの本人が“フィギュアになった”ようなシチュエーションや衣装に挑戦したカットが並ぶ。
