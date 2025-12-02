今回は、家事も育児もまったくやらず、妻をなめきった夫に「逃げたら即離婚」と伝えたエピソードを紹介します。

なんのための父親なのか…

「私は4歳の息子と夫と3人で暮らしていますが、夫は家事も育児もまったくやらないのに、なぜかイクメン気取りでイライラします。

そんなある日、息子が高熱を出したのですが、私は息子のための買い物をしたかったので家にいた夫に『買い物の間、看病してあげて』『逃げたら即離婚』と伝えました。というのも夫は以前、息子が病気で寝ていたとき看病を頼んだのに、勝手にひとりで外出したことがあったからです。

で、今回離婚をほのめかしたためか夫は家にはいましたが、本当にただ家にいただけ。さらに『子育ては母親の仕事だろ？』『なんで俺が世話しなきゃいけないんだ』と言ってきて、言葉が出ませんでした。なんのための父親なのか、と心底思います」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2023年8月）

▽ 相当夫婦関係が冷え切っているようで、離婚は時間の問題な気がしますね。にしてもいろいろありえない夫ですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。